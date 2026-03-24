Ile Maurice: Les données diffusées sont centralisées sur la «National Summary Data Page»

Une nouvelle étape a été franchie en matière de transparence, comme l'a annoncé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, au Parlement le 17 mars. Le pays a rejoint le niveau le plus élevé des normes de diffusion de données du Fonds monétaire international (FMI) en adhérant au Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus.

Avec cette évolution du SDDS vers le SDDS Plus, le pays se conforme aux exigences les plus strictes en matière de publication de données macroéconomiques et financières, notamment sur la situation de l'économie et ses liens avec le système financier. Toutes les données diffusées sont centralisées sur la National Summary Data Page, avec un cadre standardisé permettant d'évaluer leur qualité et de faciliter les comparaisons internationales.

Cette page est mise à jour le jour même où les données sont publiées sur le Dissemination Standards Bulletin Board du Fonds monétaire international. La dernière mise à jour a eu lieu le vendredi 20 mars. Cet engagement comprend non seulement la diffusion des informations plus détaillées pour plusieurs catégories déjà couvertes sous le SDDS, mais également à diffuser de nouvelles catégories de données de manière plus régulière.

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Cette amélioration de la diffusion et de la qualité des données a des implications importantes pour l'économie et la gouvernance. Une telle transparence renforce la crédibilité du pays sur les marchés financiers, favorise une meilleure efficacité des marchés, améliore la qualité de la prise de décision économique, et accroît la responsabilité en permettant des débats et analyses plus riches et mieux informés sur les questions de politique économique. Dans sa dernière évaluation des Data Standards Initiatives, le conseil exécutif du FMI a reconnu que plusieurs pays avaient réalisé des progrès en adhérant au SDDS Plus depuis son lancement en 2015.

Les IMF Data Standards Initiatives ont été mises en place dans les années 1990 afin de renforcer la transparence des données des pays membres, considérée comme un bien public mondial, et de promouvoir le développement de systèmes statistiques solides. La nécessité de normes de diffusion des données ont été mise en évidence lors des crises financières des années 1990, où des lacunes informationnelles ont joué un rôle important.