Ile Maurice: La FCC saisit des bolides et des montres de luxe

23 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum Rishi Etwaroo

Une opération d'envergure menée ce lundi 23 mars par la Financial Crimes Commission (FCC), dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, a conduit à l'arrestation de Yashish Emrith, un entrepreneur de 31 ans.

Plusieurs biens de grande valeur, dont des voitures de luxe et une collection de montres, ont été saisis lors de deux interventions simultanées à Péreybère et à Nouvelle-France.

À Pereybère, au domicile du principal suspect, les autorités ont saisi une BMW 740D, un coupé Aston Martin DB12 ainsi qu'une vingtaine de montres de luxe. Yashish Emrith était interrogé en présence de son avocat. Parallèlement, une autre équipe est intervenue à Nouvelle-France, chez les parents du suspect, où une McLaren Artura, estimée à environ Rs 30 millions, ainsi que des bijoux de valeur ont été saisis. La mère et la sœur du trentenaire ont également été entendues au siège de la FCC.

Ces biens pourraient provenir de fonds illicites, qualifiés de proceeds of crime. Les enquêteurs s'intéressent aux activités de la société Capitay Mauritius Ltd, soupçonnée d'avoir servi de façade à des opérations frauduleuses, notamment des arnaques en ligne.

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