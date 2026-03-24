Afrique: BRVM - Forte baisse de 331,804 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 23 mars 2026.

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 23 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a connu une forte baisse de 331,804 de milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 15 869,257 milliards FCFA la veille à 15 537,453 milliards FCFA ce lundi 23 mars 2026. A l'origine de cette baisse, il y a celle de l'indice composite qui a cédé 1,38% à 402,99 points contre 408,62 points la veille. Les autres indices sont dans la même dynamique. C'est ainsi que l'indice BRVM 30 s'est replié de 1,19% à 189,53 points contre 191,81 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en régression de 1,74% à 158,84 points contre 161,66 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a aussi régressé de 0,70% à 281,71 points contre 283,71 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre un repli de 1,138% à 155,18 points contre 157,35 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 11 846,879 milliards FCFA contre 11 889,565 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 42,686 milliards FCFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,747 milliard FCFA contre 3,450 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par Oragroup Togo (plus 7,43% à 3 615 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 825 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 6,88% à 3 730 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 2 095 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,03% à 2 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 54 580 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 7,35% à 3 025 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,30% à 5 805 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,28% à 7 240 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 3,17% à 24 745 FCFA).