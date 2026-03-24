Afrique: BRVM - Forte baisse de 331,804 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 23 mars 2026.

23 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 23 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a connu une forte baisse de 331,804 de milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 15 869,257 milliards FCFA la veille à 15 537,453 milliards FCFA ce lundi 23 mars 2026. A l'origine de cette baisse, il y a celle de l'indice composite qui a cédé 1,38% à 402,99 points contre 408,62 points la veille. Les autres indices sont dans la même dynamique. C'est ainsi que l'indice BRVM 30 s'est replié de 1,19% à 189,53 points contre 191,81 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en régression de 1,74% à 158,84 points contre 161,66 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a aussi régressé de 0,70% à 281,71 points contre 283,71 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre un repli de 1,138% à 155,18 points contre 157,35 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 11 846,879 milliards FCFA contre 11 889,565 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 42,686 milliards FCFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,747 milliard FCFA contre 3,450 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par Oragroup Togo (plus 7,43% à 3 615 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 825 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 6,88% à 3 730 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 2 095 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,03% à 2 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 54 580 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 7,35% à 3 025 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,30% à 5 805 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,28% à 7 240 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 3,17% à 24 745 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.