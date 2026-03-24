Congo-Kinshasa: Les FARDC découvrent une cache de près de 200 armes de la milice CRP à Djugu

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont découvert, dimanche 22 mars, une cache d'armes et de munitions dans le village Jingo, en territoire de Djugu (Ituri).

Selon le porte-parole de l'armée dans cette province, près de 200 armes de différents calibres appartenant à la milice Convention pour la Révolution populaire (CRP) ont été saisies.

L'armée indique que cet arsenal était dissimulé par la milice dirigée par Thomas Lubanga dans l'objectif de déstabiliser la population locale.

Cette opération a été rendue possible grâce à la collaboration des jeunes de la communauté Hema, qui ont dénoncé la présence de ces armes et indiqué leur emplacement aux forces loyalistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un arsenal diversifié récupéré

Le butin récupéré par les FARDC comprend un armement varié destiné au combat :

Des fusils de type AK-47

Dix mitrailleuses PKM

Des armes collectives et de pointe.

Quatre lance-roquettes RPG-17

Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri, a salué l'implication de la communauté locale et a lancé un avertissement ferme aux miliciens :

« L'heure a sonné pour que cette milice comprenne qu'elle doit déposer les armes et se rendre ; dans le cas contraire, nous n'irons pas-à-pas pour neutraliser la CRP et tous ses alliés ».

Une série de découvertes à Djugu

Cette saisie intervient un mois seulement après la découverte d'une autre cache d'armes et de munitions appartenant à la même milice dans la région minière de DALLA, également située dans le territoire de Djugu. L'armée intensifie ses recherches dans la zone pour démanteler les réseaux logistiques des groupes armés.