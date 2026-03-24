Congo-Kinshasa: Le pont Butahu menacé d'effondrement à Mutwanga à Beni

Le pont Butahu, un ouvrage stratégique situé à Mutwanga, à 40 kilomètres au Nord-Est de la ville de Beni (Nord-Kivu), est menacé d'effondrement. L'affaissement de l'un de ses murs de soutènement paralyse ce lien vital entre plusieurs entités agricoles du secteur de Ruwenzori.

L'alerte a été donnée la semaine dernière par les autorités locales après le constat de la dégradation de la structure. Ce pont relie des zones de production majeures telles que Mwenda, Lume, Bulongo et Nzenga aux centres de consommation de la région.

Un impact économique majeur

Le délabrement de cet ouvrage met en péril l'évacuation des produits agricoles abondants dans cette zone, notamment :

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La banane et l'huile de palme

Le haricot

Le café et le cacao

Ces denrées approvisionnent habituellement les marchés de Kasindi, Beni et Butembo. Pour prévenir un effondrement total, le chef de secteur a pris la décision de limiter la circulation sur le pont.

Japhet Mapati, chef du secteur de Ruwenzori, sollicite l'appui du gouvernement provincial et de ses partenaires. Il précise que le coût des travaux de réhabilitation dépasse les capacités financières de son entité.

« Nous ne faisons que lancer un appel à notre hiérarchie pour nous venir en aide. Cela nécessite un coût un peu élevé que le secteur ne pourra pas prendre en charge seul », a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, le conseiller du gouverneur en charge des infrastructures n'a pas encore réagi à cette situation.