Congo-Kinshasa: Fin de Ramadan - La Communauté Ahmadiyya apporte une aide alimentaire à plus de 4 000 personnes dans le Grand Bandundu

A l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, la Communauté Ahmadiyya a apporté une assistance alimentaire à plus de 4 000 personnes dans les territoires de Mushie, Nioki, Kwamouth, Bandundu-ville et Bagata, dans l'espace Grand Bandundu.

Cette aide était composée notamment d'huile végétale, de farine de maïs, de sacs de riz, de paquets de spaghetti, de savons en poudre, de savons de toilette, de thé, de sucre, de boîtes de tomate, de cartons de biscuits ainsi que de bonbons.

En plus de ces produits alimentaires, certaines personnes -- notamment les étudiants et les patients ont bénéficié d'une enveloppe financière, don de la COMACO/Grand-Bandundu.

Les bénéficiaires comprenaient des personnes vulnérables : indigents, orphelins, personnes âgées, personnes vivant avec handicap, mais aussi des réfugiés du conflit de Kwamouth, sans aucune distinction de race ou de religion.

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Après la célébration de l'Aïd ul-Fitr, cette organisation a également partagé un repas copieux à plus de 1 250 personnes.

Selon cette communauté musulmane, ces actions s'inscrivent dans l'esprit philanthropique prôné par le fondateur de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui affirmait dans un couplet en persan :

« Mon désir, mon souhait et mon objectif sont au service de l'humanité. C'est mon travail, ma foi, mon inspiration et mon chemin ».

D'après la Communauté musulmane Ahmadiyya au Congo, ces œuvres de charité visent à rendre grâce à Allah pour les bénédictions accordées aux fidèles tout au long du mois sacré de Ramadan.

Elle rappelle également que, comme le veut la tradition, les musulmans ont assisté dans la matinée au service de prière de l'Aïd, ont porté de nouveaux vêtements, cuisiné des plats festifs et invité amis et voisins à partager cette célébration.