Congo-Kinshasa: Liprobakin - DCMP tombe devant Molokaï, Binza City s'impose face à Ngaliema

En version féminine, le BC Tourbillon s'est incliné devant le BC Yolo sur la note de 48 à 34, dimanche 22 mars, dans le cadre de la 61e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN).

Dans l'autre rencontre dames, le BC Raphaël a pris le dessus sur Don Bosco, s'imposant sur le score de 44 à 32.

Chez les hommes, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a lourdement chuté face à Molokaï sur la marque de 86 à 43.

Dans une autre affiche du jour, SCPT s'est imposé devant Terreur par 53 à 45, tandis que BC Binza City a remporté une victoire serrée contre Ngaliema, 59 à 56.

De son côté, Ballers a dominé CLBA avec un large écart, 73 à 42.

Le championnat s'est poursuivi ce lundi 23 mars au stadium du Stade des Martyrs avec les rencontres suivantes :

Chaux Sport vs Don Bosco,

Lingwala vs One Team,

et City Kauka vs Nsonsa Maboko Ngwegwe (NMG).