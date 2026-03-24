Congo-Kinshasa: Liprobakin - DCMP tombe devant Molokaï, Binza City s'impose face à Ngaliema

23 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En version féminine, le BC Tourbillon s'est incliné devant le BC Yolo sur la note de 48 à 34, dimanche 22 mars, dans le cadre de la 61e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN).

Dans l'autre rencontre dames, le BC Raphaël a pris le dessus sur Don Bosco, s'imposant sur le score de 44 à 32.

Chez les hommes, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a lourdement chuté face à Molokaï sur la marque de 86 à 43.

Dans une autre affiche du jour, SCPT s'est imposé devant Terreur par 53 à 45, tandis que BC Binza City a remporté une victoire serrée contre Ngaliema, 59 à 56.

De son côté, Ballers a dominé CLBA avec un large écart, 73 à 42.

Le championnat s'est poursuivi ce lundi 23 mars au stadium du Stade des Martyrs avec les rencontres suivantes :

Chaux Sport vs Don Bosco,

Lingwala vs One Team,

et City Kauka vs Nsonsa Maboko Ngwegwe (NMG).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.