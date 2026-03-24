Afrique: UNICEF offre un lot de kits médicaux à l'Hôpital général de référence du Tanganyika

Sur fonds propres, l'UNICEF a remis, vendredi 20 mars, un lot de kits médicaux à la maternité de l'Hôpital général de référence du Tanganyika.

Ce don s'inscrit dans le cadre de la réduction du taux de mortalité et de morbidité des enfants de moins de cinq ans dans cette zone régulièrement touchée par le choléra et d'autres épidémies.

Ce matériel, destiné à renforcer le plateau technique de la maternité, comprend notamment un aspirateur, une table d'accouchement, un berceau pour nouveau-né, du matériel d'incubation ainsi qu'un lérégostope.

Le médecin directeur de l'hôpital, Dr Noël Manda Kyombo, l'un des bénéficiaires, a salué ce geste de l'UNICEF, affirmant qu'il contribuera à améliorer la qualité des soins.

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Il a expliqué que ces kits permettront à la zone de santé de Kalemie de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.

« Nous sommes émus et touchés par ce geste. Vu la qualité, ce sont des matériels pimpants neufs. Cela va permettre à notre zone de santé de faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile. Ces kits vont beaucoup aider la maternité et la néonatologie », a déclaré Dr Noël Manda Kyombo.

Le médecin a également plaidé pour que les partenaires appuient l'hôpital avec une ambulance, afin de faciliter l'accès aux soins pour les patients vivant dans les quartiers périphériques de Kalemie.

De son côté, le chef de section santé de l'UNICEF, Amédée-Prospère Djiguimdè, a souhaité que ces kits médicaux soient utilisés à bon escient et puissent servir aussi aux générations futures.

Cette remise intervient quatre mois après le lancement, par les autorités sanitaires du Tanganyika, du projet communautaire "Mradi wa Afya Ziwa Tanganyika", qui cible les zones de santé de Kalemie (territoire de Kalemie) et de Kansimba (territoire de Moba).

Ce projet pilote vise à éduquer la communauté, notamment par des campagnes de sensibilisation de masse, pour encourager le changement des comportements et lutter contre certaines maladies, dont le choléra, tout en contribuant à la réduction des décès maternels.