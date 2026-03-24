Congo-Kinshasa: Un mort et plusieurs infrastructures endommagées après une pluie torrentielle à Mwene-Ditu

23 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une pluie torrentielle qui s'est abattue dimanche 22 mars sur la ville ferroviaire de Mwene-Ditu, dans la province du Lomami, a provoqué d'importants dégâts humains et matériels. Outre la destruction de plusieurs infrastructures, une femme est décédée après avoir été foudroyée.

Selon des sources locales, plusieurs quartiers de Mwene-Ditu ont été durement touchés par l'averse.

Dans le quartier Nsele, une femme d'une cinquantaine d'années a été foudroyée en plein culte et est morte sur place. Plusieurs autres fidèles ont été blessés et transportés d'urgence dans des structures sanitaires pour recevoir des soins.

Dans le quartier Musaula, des maisons se sont effondrées, des clôtures ont cédé et les toitures de plusieurs églises et écoles ont été arrachées. Parmi les infrastructures endommagées figure la paroisse Saint-Pierre-et-Paul, dont une grande partie de la toiture a été emportée par le vent.

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La commune de Bondoyi n'a pas été épargnée. Le bourgmestre, Richard Kazadi Kalombo, rapporte l'écroulement d'au moins six maisons et d'un dépôt de marchandises. Il souligne que ces dégâts pourraient perturber la reprise des activités scolaires dans certains établissements affectés.

Face à l'ampleur des dommages, la société civile appelle les autorités à intervenir pour soutenir les ménages sinistrés ainsi que les infrastructures éducatives touchées.

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