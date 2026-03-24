Congo-Kinshasa: La ministre des Hydrocarbures dément une éventuelle pénurie de carburant à Kinshasa

Dans une dépêche de l'Agence Congolaise de Presse (ACP) parvenue ce lundi 23 mars à Radio Okapi, la ministre d'État en charge des Hydrocarbures a démenti toute éventuelle pénurie de carburant à Kinshasa.

« La ville de Kinshasa ne connaît aucune pénurie de carburant », a rassuré Acacia Bandubola lors d'une visite dans les installations de SEP Congo, situées dans la commune de la Gombe, après l'observation de longues files dans plusieurs stations-service de la capitale.

Selon l'ACP, le Directeur général de SEP Congo, Malick Ndiaye, a affirmé que « le stock est disponible en gasoil et en essence », garantissant une couverture suffisante pour Kinshasa et l'intérieur du pays.

Appelant la population au calme, la ministre a dénoncé l'impact des rumeurs sur la distribution du carburant. Elle a précisé que les files d'attente ne sont pas dues à un manque de produits pétroliers.

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Dans certaines stations, toutefois, des conducteurs ont déclaré à Radio Okapi que des pompistes exigeraient 1 000 francs congolais supplémentaires avant chaque ravitaillement.

A la station Engen, située au croisement des avenues Université et Kapela, le reporter de Radio Okapi a constaté une véritable course des automobilistes pour obtenir du carburant.

Malgré les assurances officielles, les stations-service de Kinshasa restent sous forte pression, rythmées par les klaxons et les bousculades.