Congo-Kinshasa: Des habitants de Mont-Ngafula saluent l'exécution des travaux anti-érosifs à l'Université de Kinshasa

23 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des habitants du quartier Tchad, dans la commune de Mont-Ngafula (Kinshasa) ont salué, dimanche 22 mars, la poursuite des travaux de lutte antiérosive sur le site universitaire de Kinshasa. Ces travaux interviennent après plusieurs alertes lancées par la population riveraine ainsi que le ministre d'État chargé de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU).

C'est à la suite des cris de détresse de la population que le ministre des Infrastructures, John Banza, a déployé depuis une semaine, des engins pour la réhabilitation de la route longue de 4 kilomètres, menant vers les Plateaux des professeurs.

Les habitants du quartier abritant le site de l'Université de Kinshasa appelaient le Gouvernement à intervenir face à l'avancée rapide des ravins, qui, à chaque pluie, engloutissait des parcelles entières.

A la suite du démarrage des travaux, ces kinois interrogés par Radio Okapi se réjouissent :

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« On n'avait jamais pensé que cette communauté pouvait bénéficier de la République autant. Nous remercions le président de la République, les ministres et les cantonniers de la République », a déclaré un riverain.

Appel à des actions concrètes et durables

Cette population a appelé le ministre à mener les travaux à terme afin de protéger leurs parcelles menacées par les têtes d'érosion, qui progressent à chaque pluie. Elle demande au Gouvernement de doter cette partie de la capitale d'une voirie moderne. Une action qui va offrir une solution durable aux problèmes d'érosion.

Dans le cadre de ces travaux, un mur de soutènement a par ailleurs été érigé pour protéger et sécuriser le site de l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Les travaux sont exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux.

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