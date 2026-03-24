Congo-Kinshasa: Recensement général de la population en RDC - La Banque mondiale annonce 100 millions USD pour soutenir ce programme

La relance du deuxième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2) en République démocratique du Congo (RDC) franchit un cap décisif grâce à un engagement financier majeur. Lors de la table ronde des bailleurs organisée lundi 23 mars à Kinshasa, la Banque mondiale a annoncé un financement de 100 millions de dollars américains, dont 75 millions spécifiquement dédiés au recensement lui-même. Un appui salué par le gouvernement congolais et les partenaires techniques, qui considèrent cette contribution comme un levier essentiel pour moderniser la production de données démographiques dans le pays.

Un financement décisif pour un exercice attendu depuis 42 ans

Quarante-deux ans après le premier recensement de 1984, la RDC s'apprête enfin à actualiser ses données démographiques dans un contexte de forte croissance de sa population, passée d'environ 30 millions à près de 112,8 millions d'habitants.

La Banque mondiale, principal contributeur à ce jour, estime que ce financement permettra de moderniser les outils de collecte, de renforcer les capacités des équipes nationales et d'assurer une prise de décision économique et sociale fondée sur des données fiables.

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Ce geste place l'institution financière internationale au cœur de la relance du RGPH-2, qui repose désormais sur une enveloppe globale annoncée de plus de 200 millions USD par l'ensemble des bailleurs.

Un soutien salué par les Nations Unies

Présente à Kinshasa, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Diene Keita, a qualifié cette mobilisation internationale d'« historique », saluant le leadership de la RDC et les efforts engagés pour moderniser la gestion statistique nationale.

Elle a insisté sur le fait que le recensement constitue un acte de souveraineté et un socle indispensable pour :

la planification du développement,

l'efficacité des politiques publiques,

la justice sociale,

la transparence dans la gouvernance.

Pourquoi ces financements sont stratégiques ?

Dans son allocution, le Président de la République, Felix Tshisekedi, a rappelé l'importance d'un recensement fiable pour planifier le système éducatif (gratuité de l'enseignement de base), mieux structurer la couverture santé universelle, renforcer la gratuité de la maternité, et orienter le Programme de développement local des 145 Territoires.

Le RGPH-2 est ainsi présenté comme un pilier central des réformes socioéconomiques lancées depuis 2019.

Avec l'appui de la Banque mondiale, la RDC dispose désormais d'une base financière solide pour lancer les opérations de cartographie censitaire, déployer les agents recenseurs, moderniser les outils numériques et garantir un processus transparent et conforme aux standards internationaux.

Les engagements annoncés devraient permettre au pays de franchir les étapes techniques nécessaires pour mener à bien cet exercice national de grande envergure.