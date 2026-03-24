Afrique: CAF/C2 - AS Maniema Union éliminée après sa défaite en déplacement face à l'USMA

Dernier représentant congolais encore engagé en compétitions interclubs de la CAF, l'AS Maniema Union est sortie de la Coupe de la Confédération, dimanche 22 mars, après sa défaite à l'extérieur sur le score étriqué d'un but à zéro face à l'USMA.

La rencontre, comptant pour le match retour, s'est disputée au stade du 5-Juillet à Alger.

L'unique réalisation de la partie a été inscrite à la 30e minute par Brahim Benzaza, offrant ainsi aux Algériens une victoire précieuse, synonyme de qualification pour les demi-finales.

Battus à l'aller (2-1) à Lubumbashi, les Usmistes ont su renverser la situation grâce à une prestation solide et disciplinée. De leur côté, les Unionistes n'ont pas réussi à préserver l'avantage acquis lors de la première manche.

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Face à une équipe expérimentée et bien organisée, les hommes de l'entraîneur Papy Kimoto ont éprouvé des difficultés à imposer leur rythme et à se montrer dangereux offensivement.

La préparation du match retour n'a pas non plus été idéale : la veille de la rencontre, des incidents survenus devant leur hôtel ont perturbé la quiétude du groupe, affectant possiblement la concentration des joueurs.

Malgré cette élimination, l'AS Maniema Union sort la tête haute après un parcours encourageant dans cette compétition. Le club a démontré sa progression sur la scène africaine et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir.