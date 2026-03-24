Congo-Brazzaville: Infrastructure religieuse - Bientôt un sanctuaire en hommage au cardinal Emile Biayenda

23 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président de la Conférence épiscopale du Congo et archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, a posé, le 22 mars à Brazzaville, la première pierre du futur sanctuaire dédié au cardinal Emile Biayenda. Cette date marque le lancement de l'année jubilaire des cinquante ans du don de la vie de cet homme de Dieu.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres de l'Eglise catholique, des autorités publiques et des fidèles. Le sanctuaire à construire par la société Edau Congo SCP sera situé sur le mont cardinal Emile-Biayenda, dans la commune de Kintélé.

Au cœur de ce sanctuaire sera bâtie une nouvelle église d'une capacité de 3 500 places qui constitue la première phase de ce projet. Elle sera accompagnée du sanctuaire représentant le centre névralgique de la vie liturgique du site.

L'aménagement de ce lieu comprendra, entre autres, une place mariale; des espaces de spectacle, de recueillement et de détente; un musée; une bibliothèque; des restaurants, des boutiques; des chambres et des infrastructures techniques, notamment des blocs sanitaires. Aussi, une statue à l'effigie du cardinal Emile Biayenda sera érigée, symbole de mémoire vivante de l'Eglise catholique congolaise.

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« Le projet s'inscrit dans une approche globale d'aménagement durable et harmonieux du site. A la foi sobre, identitaire et intemporel, capable de traduire la profondeur du message porté par le cardinal Emile Biayenda », a expliqué le responsable de la société Edau Congo SCP, Gervais Aurélien Dibantsa, en présentant l'architecture du projet.

La députée-Maire de la commune de Kintélé, Stella Mensah Sassou N'Guesso, a exprimé sa gratitude à toutes les personnes et institutions qui contribueront à la réalisation de ce projet emblématique qui non seulement servira de sanctuaire de pèlerinage et de prière, mais aussi de moteur de développement et de rayonnement culturel de sa commune.

En clôture de la cérémonie, l'archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité du site qui est fermé au public depuis le 21 décembre 2025 pour cause de dégradation du sol et des fréquentations abusives du lieu. Il a qualifié de vandalisme les incursions de ceux qui continuent d'y monter pour creuser ou emporter de la terre. « Nous prendrons des dispositions, avec la permission de la députée-maire des Kintélé, pour sécuriser davantage. Respectez pour que demain, nous soyons tous heureux sur le site », a-t-il recommandé.

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