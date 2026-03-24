Sénégal: Lutte - Siteu définitivement acquitté de toute sanction par le Tas

Dans une sentence arbitrale très attendue et finalement rendue ce 23 mars 2026, le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne (Suisse), a annulé la suspension de deux ans prononcée le 27 juin 2025 par l'Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III à l'encontre de Moustapha Senghor, dit Siteu, informe Me Seydou Diagne dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien et de sudquotidien.sn

Au stade des mesures provisionnelles, le TAS avait déjà autorisé Siteu à combattre Balla Gaye 2, le 20 juillet 2025, compte tenu des irrégularités qui avaient été présentées en lien avec un contrôle antidopage mené dans des circonstances troubles le 24 novembre 2024.

Siteu avait remporté ce combat par une victoire éclatante

Aujourd'hui, il est reconnu sur le fond que le contrôle antidopage visant Siteu n'avait pas été régulier avec pour conséquence que le champion sérère « Tarkinda » échappe définitivement à toute sanction pour dopage.

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Il peut donc se concentrer sur la suite de sa carrière et se préparer à de prochains combats.

« Il faut se réjouir de cette victoire car il est toujours extrêmement délicat

d'établir que les autorités antidopage ne font pas toujours bien les choses » se félicite Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, qui a plaidé le dossier devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Me Seydou Diagne qui supervisait l'affaire ne peut que se réjouir de cette sentence arbitrale qui rappelle que les règles doivent être respectées par tous, y compris les institutions sportives.