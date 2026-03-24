Ethiopie: L'Ethiopie cette semaine

Diplomatie active, défis énergétiques et mobilisation nationale en Éthiopie

La semaine du 16 au 22 mars 2026 a constitué un moment charnière pour Éthiopie.

Entre pressions énergétiques croissantes et catastrophe climatique meurtrière, le pays a poursuivi ses efforts de transformation à travers une diplomatie soutenue, des initiatives d'investissement majeures et des réformes structurantes.

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Ces évolutions illustrent la volonté des autorités de maintenir le cap malgré des contraintes internes et externes de plus en plus marquées.

Intensification des relations diplomatiques

Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, abordant le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que les évolutions géopolitiques mondiales.

Cet échange reflète la stratégie éthiopienne visant à diversifier ses partenariats dans un contexte international en mutation.

Lors de cet entretien, Vladimir Poutine a également présenté ses condoléances après le glissement de terrain survenu dans la zone de Gamo, qui a causé au moins 125 décès et déplacé plus de 11 000 personnes.

Provoquée par de fortes pluies et la saturation des sols, cette catastrophe a détruit habitations, terres agricoles et infrastructures, tandis que les opérations de secours restent entravées par des conditions difficiles.

Par ailleurs, l'Éthiopie a renforcé sa coopération Sud-Sud avec le Bangladesh, autour de priorités communes telles que la résilience climatique, la modernisation agricole et le développement des énergies renouvelables. Les deux pays ont mis en avant des trajectoires de développement comparables, notamment face aux défis démographiques et économiques.

Solidarité sociale et protection des plus vulnérables

Le président Taye Atske Selassie a lancé une campagne nationale de mobilisation en faveur des populations vulnérables, notamment celles de la Maison macédonienne pour personnes âgées et handicapées mentales.

Cette initiative met en lumière l'importance de la solidarité communautaire dans la construction d'un développement inclusif. Il a appelé à une responsabilité collective, soulignant que l'entraide ne saurait reposer uniquement sur l'État.

Tensions énergétiques et ajustements économiques

La hausse de la volatilité des marchés pétroliers mondiaux, liée aux tensions au Moyen-Orient, continue de peser sur l'approvisionnement énergétique du pays. Abiy Ahmed a averti des difficultés croissantes pour les pays importateurs, incitant les autorités à renforcer le rationnement et à prioriser les secteurs essentiels comme la santé, l'agriculture et la sécurité.

Il a également appelé à une utilisation responsable du carburant, exhortant distributeurs et consommateurs à éviter toute consommation excessive dans l'attente d'une stabilisation du marché mondial.

En parallèle, les autorités accélèrent la transition énergétique, en misant sur la mobilité électrique, le développement d'infrastructures de recharge et l'expansion des énergies renouvelables afin de réduire la dépendance aux importations et d'alléger la pression sur les réserves en devises.

Projets structurants et réformes économiques

Une avancée industrielle majeure a été enregistrée avec l'accord entre Dangote Industries et le groupe GCL pour la construction d'une usine de transformation du gaz en engrais à Gode.

Ce projet de 4,2 milliards de dollars vise à atteindre l'autosuffisance en engrais d'ici 2029, tout en réduisant la dépendance aux importations.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a poursuivi les efforts de mobilisation financière en échangeant avec la Banque d'import-export de Chine et l'ambassadeur Chen Hai.

Les discussions ont porté sur le financement d'infrastructures stratégiques, notamment le futur aéroport international de Bishoftu, ainsi que sur la restructuration de la dette dans le cadre du G20.

Des discussions tenues à Rome dans le cadre du Plan Mattei ont également illustré l'intérêt croissant de l'Europe pour les secteurs énergétiques et d'infrastructures en Éthiopie, incluant un possible soutien au projet hydroélectrique de Koysha.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a conduit des visites d'inspection visant à améliorer la logistique nationale, notamment au port sec d'Endode et sur le corridor ferroviaire d'Addis-Abeba, dans l'objectif de positionner le pays comme un hub régional du commerce.

Parallèlement, les réformes du système éducatif progressent, avec un accent sur la numérisation des examens nationaux et l'élargissement de l'accès à l'enseignement préscolaire, afin de garantir un système plus équitable et conforme aux standards internationaux.

Dans le secteur énergétique, le ministre Habtamu Itefa a annoncé que la capacité installée du pays dépasse désormais les 10 gigawatts, marquant une étape clé dans le développement énergétique. La transition écologique se poursuit avec l'adoption croissante des véhicules électriques et le renforcement des infrastructures résilientes au climat.

Cohésion sociale et préparation électorale

À travers le pays, les célébrations de l'Aïd el-Fitr ont rassemblé les citoyens autour de valeurs de solidarité et d'unité. Les leaders religieux ont appelé au renforcement de la cohésion sociale dans un contexte de transition politique.

Abiy Ahmed a souligné l'importance des prochaines élections, les présentant comme une expression de l'unité nationale et de l'engagement collectif envers l'avenir du pays. Le président Taye Atske Selassie a également insisté sur les valeurs d'empathie et de coexistence.

De son côté, le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne a intensifié ses actions pour promouvoir la participation citoyenne, la transparence et l'inclusion électorale, éléments essentiels à la crédibilité du processus démocratique.

Perspectives

Cette période met en évidence une double réalité pour l'Éthiopie : une dynamique de transformation soutenue, mais aussi une exposition persistante à des vulnérabilités structurelles.

Les investissements stratégiques et les réformes engagées traduisent une ambition claire d'autosuffisance et de résilience.

Dans le même temps, les défis liés aux chocs énergétiques et aux risques climatiques rappellent la nécessité de consolider les acquis.

À l'approche d'échéances électorales importantes, la cohésion nationale, combinée aux efforts diplomatiques et économiques, apparaît comme un levier essentiel pour construire un avenir stable, durable et inclusif.