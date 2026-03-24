Afrique: PNQ - Joe Lesjongard interpelle sur l'impact économique du conflit au Moyen-Orient

La séance parlementaire de ce mardi 24 mars sera marquée par une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, axée sur les répercussions du conflit en cours au Moyen-Orient sur l'économie mauricienne.

Adressée au ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, cette question porte principalement sur l'impact de la situation internationale sur le pouvoir d'achat des Mauriciens. Le leader de l'opposition souhaite notamment savoir si une étude a été menée afin d'évaluer ces effets et, le cas échéant, connaître les conclusions ainsi que les mesures envisagées par le ministère pour atténuer les conséquences.

Autre point central : la gestion des fonds liés aux carburants. Joe Lesjongard demande des précisions sur l'état actuel du Price Stabilisation Account concernant le Mogas et le Gas Oil, ainsi que les dépenses prévues pour les six prochains mois.

La PNQ vise également à obtenir des informations détaillées de la State Trading Corporation (STC) sur les montants déjà déboursés du Price Stabilisation Fund. Le ministre devra indiquer comment ces fonds ont été utilisés jusqu'ici et comment le solde sera réparti au cours des trois prochains mois.