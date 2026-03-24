Tunisie: Célébration de la Journée mondiale du théâtre - Une soirée entre mémoire, création et liberté

Le 27 mars, la Cité de la culture Chedli Klibi se transforme en scène ouverte pour honorer l'art dramatique et ses figures emblématiques.

Sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, le théâtre national tunisien et le théâtre de l'Opéra de Tunis, en partenariat avec l'Organisme national des droits d'auteur et des droits voisins, donnent rendez-vous au public le vendredi 27 mars 2026 pour célébrer la Journée mondiale du théâtre dans un esprit de partage, de reconnaissance et de création. A l'unisson des scènes du monde entier, la Tunisie rend hommage à cet art millénaire qui n'a cessé d'interroger les sociétés et de refléter leurs mutations.

Le théâtre, plus qu'un simple espace de représentation, s'impose comme une agora vivante où se confrontent les idées, où se racontent les fractures et les espérances humaines. Une tribune libre, essentielle, où la parole se fait acte. Dans le paysage culturel tunisien, le théâtre continue d'occuper une place singulière. Héritier d'un parcours riche en expériences pionnières, il a vu naître des générations d'artistes qui ont porté haut ses couleurs, bien au-delà des frontières, affirmant ainsi son ancrage dans les scènes arabe et internationale. Ce patrimoine vivant ne cesse de se réinventer, nourri par une dynamique d'expérimentation et d'ouverture.

Fidèle à cette vocation, le théâtre tunisien demeure un laboratoire en perpétuel mouvement. Il explore de nouvelles écritures, bouscule les formes et interroge, avec audace, les grandes questions sociétales et intellectuelles qui traversent notre époque. Une vitalité qui reflète, en filigrane, les pulsations d'un pays en quête de sens et de renouvellement. Au-delà de la célébration, cet événement s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer les synergies entre les institutions culturelles publiques, de soutenir la production théâtrale et d'élargir les horizons de la diffusion artistique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une démarche qui vise à consolider le rayonnement du théâtre tunisien, tant sur la scène nationale qu'internationale. Les festivités s'ouvriront à 19h30 sur la Place des Théâtres avec le spectacle « Clowns », offrant au public un moment de poésie visuelle et de jeu. La soirée se poursuivra dans la grande salle de l'Opéra par une cérémonie d'hommage dédiée à des figures marquantes de la scène théâtrale tunisienne, avant de laisser place à une parenthèse musicale portée par Aziz et Kenza Zouaoui.

Point d'orgue de cette célébration, la pièce « Les Fugueuses », écrite et mise en scène par Wafa Taboubi, viendra clore la soirée. Produite par le Théâtre national tunisien et Fabula Production, cette création promet une plongée sensible dans les territoires de la fuite, de l'émancipation et de l'intime. En cette Journée mondiale du théâtre, la scène tunisienne réaffirme ainsi son rôle de phare : un espace de création, de questionnement et de liberté, où se dessine, soir après soir, le visage multiple de l'humain.