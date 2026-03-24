Tunisie: Le pays plaide pour un partenariat équilibré et inclusif avec l'Union Européenne

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu ce matin, 23 mars 2026, un appel téléphonique de Mme Dubravka Šuica, Commissaire Européenne pour la Méditerranée, qui l'a félicité à l'occasion de la célébration par la Tunisie du 70e anniversaire de son Indépendance.

Cet appel a été l'occasion d'évoquer l'ensemble des relations de coopération entre la Tunisie et l'Union Européenne ainsi que les moyens de les renforcer, plus de trente ans après la conclusion de l'Accord d'Association, en plus d'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun. M. le Ministre a, dans ce contexte, réaffirmé la position de principe de la Tunisie en faveur de l'ouverture au dialogue avec ses différents partenaires, dont l'Union Européenne, sur la base d'un dialogue constructif, du respect mutuel, de la solidarité, de la responsabilité partagée et de l'égalité entre partenaires.

Il a également renouvelé son appel à revoir les relations de partenariat entre la Tunisie et l'Union Européenne afin d'en garantir l'équilibre et de les rendre plus justes, équitables et inclusives, à travers l'adoption d'une approche renouvelée et de mécanismes innovants tenant compte de l'intérêt commun des deux parties, ainsi que des défis actuels aux dimensions sécuritaires, économiques, sociales, culturelles, financières et technologiques.

M. le Ministre a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de la Tunisie à poursuivre le traitement de la question migratoire selon une approche globale fondée sur le respect des droits de l'Homme et de la dignité humaine, ainsi que sur une gestion optimale des causes profondes de ce phénomène, soulignant que la Tunisie n'acceptera pas d'être un pays d'installation ou de transit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, dans ce cadre, appelé à un renforcement du soutien aux programmes de retour volontaire des migrants originaires d'Afrique subsaharienne, en tant que solution la plus appropriée pour garantir leur dignité et préserver leurs droits. Il a également insisté sur l'importance de promouvoir la mobilité des personnes entre les deux rives de la Méditerranée, en tant que levier du développement commun auquel aspirent les pays de la région.

De son côté, la Commissaire Européenne a exprimé la priorité que l'Union Européenne accorde aux relations de coopération avec la Tunisie dans divers domaines, considérant notre pays comme l'un de ses partenaires les plus importants dans la région.