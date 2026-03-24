Tunisie: Prix des carburants au pays - Vers une augmentation... ou pas ?

La Commission de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a annoncé la tenue prochaine d'une série de réunions consacrées aux défis majeurs auxquels fait face le secteur énergétique en Tunisie.

Le rapporteur de la commission, Mohamed Ali Fennira, a indiqué ce lundi 23 mars 2026 que ces rencontres seront organisées avec le ministre de l'Industrie et de l'Énergie ainsi qu'avec plusieurs acteurs économiques, dans le but d'évaluer la situation actuelle et de proposer des solutions face au recul de la production énergétique. Intervenant sur Express Fm, Fennira a souligné que la production de pétrole et de gaz en Tunisie continue de diminuer d'une année à l'autre, ce qui accentue la pression sur les finances publiques et sur l'approvisionnement énergétique du pays.

Parallèlement, il a évoqué une orientation progressive vers les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Toutefois, selon lui, cette transition énergétique avance encore à un rythme lent, en particulier dans le secteur industriel.

Vers une loi de finances complémentaire ?

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Le rapporteur de la commission a en outre averti que la hausse continue des prix du pétrole à l'échelle mondiale pourrait contraindre l'État à préparer une loi de finances complémentaire afin de faire face aux répercussions économiques et budgétaires de cette situation. Il a précisé que l'augmentation des prix de l'énergie s'est déjà répercutée sur les coûts de production et sur les prix de plusieurs produits dans différents secteurs. Concernant le marché local, Fennira a assuré qu'une hausse des prix des carburants en Tunisie n'est pas envisagée pour le moment.

Les autorités attendent toutefois l'évolution de la situation internationale dans les prochains jours, notamment après l'annonce d'une trêve temporaire de cinq jours dans le conflit opposant les États-Unis à l'Iran. De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis ont mené des discussions "positives et constructives" avec l'Iran.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a indiqué qu'il a ordonné à l'armée américaine de reporter pendant cinq jours toute frappe visant les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes, précisant que la poursuite de cette suspension dépendra des résultats des discussions en cours.