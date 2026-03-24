Ile Maurice: Joanna Bérenger - «J'ai confiance en celui qui incarne le mieux les valeurs militantes depuis 50 ans»

Joanna Bérenger a présenté sa lettre de démission de son poste de junior minister à l'Environnement hier. Cette décision intervient trois jours après la démission de son père, Paul Bérenger, leader du MMM, de la fonction de Deputy Prime Minister.

Contacté, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a déclaré prendre acte de la décision de son junior minister. Il a ajouté «Joanna et moi avons travaillé ensemble dans le cadre d'un programme gouvernemental. Pour moi, le plus important reste l'électorat qui m'a fait confiance et qui a cru en mes compétences... Mo pou kontign mo travay avek mem arder et mem kouraz.»

Le gouvernement, issu des élections générales de novembre 2024, repose sur une alliance entre le Parti travailliste, le MMM, Rezistans ek Alternativ et les Nouveaux Démocrates. L'annonce des démissions de Paul Bérenger puis de Joanna Bérenger fragilise davantage l'équilibre interne de cette coalition. Malgré plusieurs concessions accordées par le Premier ministre, Navin Ramgoolam - notamment des changements à la tête d'Air Mauritius et de la Banque de Maurice -, ces mesures n'auront pas suffi à retenir le leader du MMM, ni à apaiser les tensions internes.

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Au moment de la démission de Paul Bérenger, 16 des 18élus du MMM demeuraient encore au sein du gouvernement. La position de Joanna Bérenger était alors en suspens, alimentant les spéculations. Sa décision met désormais fin aux interrogations.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Joanna Bérenger a exprimé sa reconnaissance envers les officiers et fonctionnaires avec lesquels elle a collaboré durant les 15 derniers mois. Elle a indiqué avoir beaucoup appris à leurs côtés et les a exhortés à toujours placer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération.

Réaffirmant son attachement aux principes du MMM, elle a déclaré : «Je crois dans les valeurs militantes et j'ai confiance en celui qui les incarne le mieux depuis 50 ans.» Par ces mots, Joanna Bérenger souligne sa fidélité aux idéaux du parti mauve et à son leader, tout en marquant sa prise de distance avec l'exécutif actuel.

Les prochains jours s'annoncent décisifs. Le Comité central du MMM doit se réunir samedi, une rencontre à laquelle observateurs et militants accordent une importance particulière, dans l'attente d'éclaircissements sur la position du parti, sa stratégie et, éventuellement, la question du leadership. Cette instance apparaît cruciale pour apaiser les tensions et définir la marche à suivre.

Par ailleurs, la réunion tenue le dimanche 22 mars entre Paul Bérenger et des membres du Bureau politique alimente les spéculations. Certains y voient une simple visite de soutien, d'autres un moment clé susceptible d'influencer l'avenir du parti. Les discussions devraient notamment porter sur la reconstruction d'une direction unifiée, alors que la démission du leader du MMM du gouvernement affecte l'image du parti auprès de ses électeurs et partenaires de coalition.