Ile Maurice: «Vander!» hurle la foule hostile au Bureau politique du MMM

À Rose-Hill, à la rue Ambrose, hier en fin d'aprèsmidi, l'atmosphère était lourde bien avant le début du Bureau politique (BP) prévu à 17 heures. Dès 16h30, ministres, députés et militants étaient déjà sur place. Des petits groupes discutent à voix basse. On observe, on attend.

Puis, les premiers éclats de voix se font entendre. Un mot ricoche de groupe en groupe : vander. Un militant brandissant un drapeau mauve lance : «MMM, se Paul. Retourn li so kouler...» Autour de lui, d'autres reprennent la même invective. Les noms de Rajesh Bhagwan, Reza Uteem et Arianne Navarre-Marie fusent régulièrement. Certains militants affirment que ces derniers ont «laissé Paul seul», évoquant leur conférence de presse tenue vendredi dernier comme un retournement de veste. Pendant que les membres du Mouvement militant mauricien (MMM) sont encore en réunion, la tension continue de monter à l'extérieur.

Dans la cour et aux abords du siège, militants et journalistes entendent dire que certains seraient venus pour semer le désordre. Comprendre lancer des ballons remplis d'urine ou bousculer les «vander». Rien n'est confirmé, mais les propos circulent rapidement. Un militant lâche : «To vann Bérenger, bann kouyon... tou long so lavi linn milite.» Sur place, plusieurs signes attirent l'attention. Certains paraissent surexcités. Les yeux rouges, l'haleine alcoolisée. Des appels passés à voix basse : «Pare, zot pe rantre...»

Présence des «gros bras»

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Vers 18 h 25, l'hymne de Lalit résonne à proximité du bâtiment. Presque au même moment, plusieurs «gros bras», pénètrent l'enceinte. Le point de presse vient de se terminer. Les membres du MMM commencent à sortir. L'ambiance change aussitôt. Les attroupements se resserrent. Les regards se durcissent. Des groupes se déplacent rapidement d'un bout à l'autre de la cour selon les sorties des ministres. À la tombée de la nuit, les phares des voitures et les lumières des caméras deviennent les seuls repères le long de la rue Ambrose. On distingue mal qui bouscule qui. Les hurlements se font entendre de gauche à droite. Des groupes se ruent vers tel ou tel ministre qui sort.

D'un côté, des partisans félicitent les ministres MMM restés au gouvernement. De l'autre, certains les prennent à partie et les traitent de «vander». D'autres encore courent après les voitures qui quittent les lieux en criant : «Souser... to sove.»

À un moment, un groupe de partisanes attend la sortie d'Arianne Navarre-Marie. Lorsqu'elle apparaît, elles l'entourent immédiatement et l'accompagnent jusqu'à sa voiture en scandant «Arianne, Arianne, Arianne...» Une manière de la protéger, alors que quelques instants plus tôt, certaines d'entre elles tenaient des propos nettement plus hostiles.

Sur 37 membres, 22 présents au BP d'hier, 13 absents et deux ont présenté leurs excuses

Le BP tenu hier a réuni 22 membres sur un total de 37, tandis que 13 étaient absents et deux autres ont présenté leurs excuses. Parmi les présents : Reza Uteem, Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Arianne Navarre-Marie, Deven Nagalingum, Aadil Ameer Meea, Ludovic Caserne, Ram Etwareea, Govinden Vencatasamy, Tony Apollon et Ravin Jugernauth. La liste des participants comprenait également : Fawzi Allymun, Jyoti Jeetun, Karen Foo Kune, Aslam Hossenally, Arvind Ramgoolam, Christelle Legrand, Shehra Goolfee, Drish Baboolall, Vinay Koonjul, Menon Veerapen et Khemraj Ortoo.

Les absents sont : Paul Bérenger, Joanna Bérenger, Frédéric Curé, Kheshaw Jhummun, Parmessur Ramloll, Satish Boolell, Daniella Bastien, Giovanni Catherine, Nabil Moolna, Kishore Pertaub, Hishaam Ibrahim et Sailesh Boodhun. Par ailleurs, deux membres, Veda Baloomoody et Chetan Baboolall, ont présenté leurs excuses pour leur absence.