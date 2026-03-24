Tunisie: Moutons importés - Vigilance face aux bouchers spéculateurs

Nous nous sommes posé la question la semaine passée et cela s'est confirmé. Il y aura bien une importation de moutons vifs pour soutenir le marché local.

Le ministre du Commerce, Samir Abid, a en effet annoncé le lancement d'un appel d'offres international pour l'importation d'une quantité de moutons, dans le cadre des préparatifs pour l'Aïd al-Idha. Les moutons vifs qui seront importés à cette occasion, seront commercialisés au poids. La vente se fera par l'intermédiaire de la Société des viandes ou des opérateurs partenaires, a-t-il indiqué.

Samir Abid a également souligné que son département œuvre actuellement en coordination avec le ministère de l'Agriculture afin de fixer le prix de vente du kilogramme de mouton vif, dans l'objectif d'encadrer le marché et de garantir l'approvisionnement à l'approche de l'Aïd al-Idha. Bien entendu, le prix du kilogramme ne pourra être fixé qu'une fois l'offre retenue et les calculs effectués.

Attention à la spéculation

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Sans nul doute, « chat échaudé craint l'eau froide », dit-on, considérant tous les développements qui ont eu lieu au sujet du fameux dossier de la société « Ellouhoum », il est à craindre que la marge de manoeuvre soit assez réduite. L'année dernière, à quelques jours avant l'Aïd al-Idha, cette Société considérée comme pilier du marché de la viande dans le pays, s'est retrouvée au centre d'un scandale de gouvernance et de soupçons de corruption. Sa mission était pourtant la régulation du marché.

Ceux qui tiennent ce marché ont certes reçu un premier coup de semonce, mais si l'occasion leur est offerte pour démontrer qu'ils ne sont pas loin de la vérité, ils agiront. Les conditions politiques qui règnent au niveau international sont en mesure de compliquer cette question.

En effet, le choix à faire se doit d'être intimement lié à cette situation. L'Australie et la Nouvelle-Zélande dominent les exportations mondiales de viande de mouton, détenant plus de 80% du marché. En 2024, l'Union européenne, principalement la Roumanie et l'Espagne, sont devenus les leaders pour l'exportation de moutons vifs, tandis que la Chine possède le plus grand cheptel ovin mondial.

L'expérience avec la Roumanie

Nous avons déjà fait l'expérience avec la Roumanie. L'importation de moutons roumains en Tunisie, principalement initiée pour pallier la pénurie et les prix élevés de l'Aïd (notamment en 2012), a rencontré des difficultés : mortalité durant le transport, problèmes logistiques et inquiétudes des consommateurs victimes de rumeurs persistantes pour les détourner de ces bêtes importées. Ces importations ont également causé des pertes financières aux entreprises publiques comme «Ellouhoum».

C'est la raison pour laquelle le dossier en cours de cette société pourrait révéler bien des surprises. En effet, rappelons qu'une source judiciaire a indiqué à l'agence Tunis-Afrique-Presse que « suite à la réception du procès-verbal d'enquête, une information judiciaire a été ouverte au sein du pôle judiciaire économique et financier. La même source a ajouté qu'après l'audition de Ahmed Laâmiri, le premier juge d'instruction au pôle judiciaire économique et financier a émis, un mandat de dépôt à son encontre.

Ahmed Laâmiri, président de la Chambre des bouchers de Tunis, est poursuivi pour des faits de blanchiment d'argent, d'exploitation des facilités octroyées par la fonction ainsi que par son activité professionnelle et sociale, de monopole et de spéculation illicite, d'abus de confiance aggravé, ainsi que de participation délibérée à l'exploitation, par une personne assimilée à un agent public, de sa qualité en vue de causer un préjudice matériel à une entreprise économique dont l'État détient une part du capital, en contrepartie d'un avantage indû perçu à son profit » (Source: TAP)

Contenir les bouchers

La crainte serait de voir une partie des moutons importés retirés de la vente, ou « achetés » par les bouchers et leurs complices, pour la revoir quelques mois plus tard sur les étalages qui se multiplient au bord des routes et au sein des cités proches des banlieues. C'est la raison pour laquelle le choix des partenaires est délicat et pouvoir compter sur des vis-à-vis sûrs et.... honnêtes, font partie des conditions de réussite de cette opération qui soulagera la bourse du citoyen-consommateur.