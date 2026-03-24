Tunisie: El Golaâ - Le théâtre au cœur du désert Eugenio Barba en maître de transmission

Au-delà de sa programmation scénique et de son ouverture sur le tourisme culturel, cette édition se distingue par un moment d'exception : une masterclass animée par Eugenio Barba, figure majeure du théâtre contemporain, accompagné de Julia Varley et de l'anthropologue Jean-Marie Pradier. Prévue les 2 et 3 mai, cette rencontre pédagogique s'annonce comme l'un des temps forts du festival.

Du 29 avril au 3 mai 2026, le village d'El Golaâ, niché dans la délégation de Douz Nord (gouvernorat de Kébili), accueillera la 6e édition du Festival international de théâtre du Sahara. Un rendez-vous qui, au fil des éditions, s'impose comme une expérience artistique singulière en Tunisie, où le théâtre dialogue avec le désert, l'ancrage local et les esthétiques du monde.

Au-delà de sa programmation scénique et de son ouverture sur le tourisme culturel, cette édition se distingue par un moment d'exception: une masterclass animée par Eugenio Barba, figure majeure du théâtre contemporain, accompagné de Julia Varley et de l'anthropologue Jean-Marie Pradier. Prévue les 2 et 3 mai, cette rencontre pédagogique s'annonce comme l'un des temps forts du festival.

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La venue d'Eugenio Barba dépasse le cadre d'une simple participation. Fondateur de l'Odin Teatret et théoricien de l"'anthropologie théâtrale", Barba a profondément marqué les pratiques scéniques contemporaines. Son approche, qui explore les techniques du corps et les traditions performatives à travers les cultures, résonne particulièrement avec l'esprit du Festival du Sahara : un espace de croisement, de transmission et d'expérimentation.

Sa présence à El Golaâ constitue ainsi un geste fort. Elle inscrit le festival dans une cartographie internationale du théâtre de recherche et de création, tout en offrant aux artistes tunisiens et aux participants une opportunité rare d'apprentissage direct auprès d'un maître dont l'influence s'étend sur plusieurs générations.

À ses côtés, Julia Varley, actrice emblématique de l'Odin Teatret, apportera son expérience de la scène et de la pédagogie, tandis que Jean-Marie Pradier enrichira les échanges par une lecture anthropologique du spectacle vivant. Ensemble, ils dessinent un espace de réflexion où pratique et pensée se conjuguent.

Depuis sa création, le Festival international de théâtre du Sahara cultive une identité à part. Loin des circuits urbains classiques, il propose une immersion où le théâtre se déploie dans un environnement naturel et symbolique puissant. Le désert devient alors scène, décor et partenaire, invitant artistes et publics à repenser le rapport au corps, à l'espace et au temps.

Cette 6e édition confirme cette vocation en articulant programmation artistique, formation et découverte du territoire. La masterclass et l'annonce de son programme témoignent de la volonté des organisateurs de faire de ce rendez-vous un véritable carrefour d'expériences.

Dans un contexte où la formation artistique reste un défi majeur, notamment en dehors des grands centres culturels, l'organisation d'une masterclass de ce niveau dans le sud tunisien revêt une importance particulière. Elle contribue à décentraliser l'accès au savoir, à renforcer les compétences locales et à inscrire les artistes dans des dynamiques internationales.

Plus qu'un simple festival, l'événement d'El Golaâ s'affirme ainsi comme un espace de transmission vivante, où les savoirs circulent et se réinventent. La présence d'Eugenio Barba en est la preuve éclatante : celle d'un théâtre qui ne se contente pas de se montrer, mais qui se partage, se questionne et se transmet, au cœur même du désert.