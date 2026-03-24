Tunisie: « Kaman Sangam » - Quand l'Inde et le monde arabe accordent leurs cordes

Au coeur de cette création, deux figures majeures du violon contemporain : Ambi Subramaniam et Zied Zouari. Le premier, héritier d'une tradition carnatique séculaire, est reconnu pour sa capacité à renouveler les formes classiques indiennes. Le second, profondément ancré dans les sonorités arabes et méditerranéennes, s'impose depuis des années comme l'un des violonistes les plus emblématiques de la scène tunisienne.

Le Théâtre des Régions s'apprête à vibrer au rythme d'une rencontre musicale hors du commun. Le lundi 30 mars 2026 à 19h30, le Théâtre de l'Opéra de Tunis propose « Kaman Sangam », un concert qui réunit, sur cette scène, les univers de la musique carnatique indienne et de la musique arabe.

Portée par le soutien du ministère des Affaires culturelles et en collaboration avec l'ambassade de l'Inde en Tunisie, cette soirée s'annonce comme un moment de découverte autant que de communion, où les frontières musicales s'effacent au profit d'un dialogue sensible et virtuose.

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Au cœur de cette création, deux figures majeures du violon contemporain : Ambi Subramaniam et Zied Zouari. Le premier, héritier d'une tradition carnatique séculaire, est reconnu pour sa capacité à renouveler les formes classiques indiennes. Le second, profondément ancré dans les sonorités arabes et méditerranéennes, s'impose depuis des années comme l'un des violonistes les plus emblématiques de la scène tunisienne.

Leur rencontre donne naissance à un dialogue musical d'une rare intensité. Les ragas indiens croisent les maqâms arabes, les structures rythmiques complexes du sud de l'Inde répondent aux cadences méditerranéennes, tandis que l'improvisation devient un terrain d'échange libre, presque organique. Le violon, instrument central de la soirée, se fait alors passerelle entre deux cultures, révélant des correspondances insoupçonnées.

Autour de ce duo, une formation solide accompagne cette exploration sonore : Hamdi Jammoussi et Akshay Anantapadmanabha aux percussions, ainsi que Hedi Fehem à la guitare enrichissent la palette musicale et amplifient la dynamique du dialogue.

Plus qu'un simple concert, « Kaman Sangam » s'inscrit comme une expérience sensorielle et culturelle. Entre virtuosité, improvisation et profondeur émotionnelle, cette création propose une fusion où l'Inde et la Méditerranée se rencontrent dans un même souffle. Une célébration universelle de la musique, où les traditions ne s'opposent pas mais se répondent, se transforment et s'élèvent ensemble.