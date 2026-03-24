Afrique: La tolérance, l'arme du pays

Y'a-t-il une recette pour l'éradication de l'islamophobie galopante dans les pays d'Europe et aux Etats-Unis, sans oublier certains autres pays de l'Afrique et de l'Amérique latine ? Y a-t-il une solution pour que l'Islam du dialogue, de la tolérance et de l'amour triomphe de celui de la haine, de l'extrémisme et du terrorisme attirant, de plus en plus, malheureusement, les jeunes au sein des pays arabes et islamiques et aussi en Occident ?

On se pose la question avec insistance dans l'espoir de voir nos érudits modérés décider de ne plus se terrer dans leurs universités ou leurs centres de recherche, publiant des études que seuls leurs auteurs lisent, et assumer leurs responsabilités. Celles de se dresser contre les obscurantistes, les négationnistes et les pseudo-prédicateurs essaimant sur Facebook et les plateaux TV aux ordres des manipulateurs, qu'ils soient islamisants ou autres, et également pour leur dire basta et démasquer leurs manœuvres louches.

Sous l'impulsion du Président Kaïs Saïed, la Tunisie du 25 Juillet a levé haut et fort la voix de la tolérance en appelant le monde, plus particulièrement les Européens et les Américains, à se libérer de leurs stéréotypes et à comprendre que le nouvel ordre mondial ne peut s'édifier que par les hommes et les femmes qui en ont la charge et sont convaincus d'éradiquer à jamais le discours de la haine et de l'antagonisme entre les religions et la fausse domination d'une civilisation sur une autre, et que les progrès scientifiques et technologiques sont, en réalité, la propriété de l'humanité tout entière.

D'où la nécessité pour tous les peuples épris de liberté de ne jamais déchanter et de faire face avec force et détermination à ceux qui ont choisi l'inertie et l'intolérance comme fondement de leur comportement et de leur culture.

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A l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie célébrée à Genève, le message de la Tunisie a comporté la vision clairvoyante du Président de la République qui a mis en exergue la nécessité de raffermir la culture de la tolérance entre les peuples du monde et a aussi fait connaître la voix de notre pays en tant qu'Etat qui parie sur le dialogue ayant déjà prouvé son efficience en matière de résolution des crises.