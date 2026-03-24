Sénégal/Gambie: Début du rassemblement des Lions avant le Pérou et la Gambie

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a entamé, ce lundi à Paris, son rassemblement en perspective du match amical devant l'opposer à celle de Pérou, samedi, à partir de 16 heures GMT, au Stade de France, à Paris.

Des vidéos et photos de l'arrivée des Lions dans la capitale française ont été publiées par la Fédération sénégalaise de football sur ses réseaux sociaux.

Les joueurs convoquée par le sélectionneur national Pape Thiaw sont arrivés dans leur grande majorité dans Tanière, dont le capitaine, Kalidou Koulibaly, et plusieurs cadres.

Il y a par exemple le portier Edouard Mendy, Krépin Diarra ainsi que les nouvelles recrues de la Tanière que sont Mamadou Diakhon et Nobel Mendy.

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Pape Guèye, Chérif Ndiaye, Mamadou Sarr, Nicolas Jackson, Ismaïla Jacobs, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Lamine Camara, Habib Diarra, Abdoulaye Seck, Mory Diaw, Yehvann Diouf et Assane Diao ont également rejoint le rassemblement des Lions.

Le Sénégal, sans son joueur vedette Sadio Mané, va jouer contre le Pérou, samedi à 16 h 00 GMT, au Stade de France, avant de rencontrer la Gambie trois jours plus tard, à 19 h 00 GMT, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans la préparation de l'équipe nationale de football en perspective de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Après le Pérou et la Gambie, les Lions vont poursuivre leur préparation en jouant un dernier match amical contre les États-Unis, le 31 mai, au Bank of America Stadium de Charlotte.

Le Sénégal est logé dans le groupe I de la prochaine Coupe du monde, aux côtés de la France, de la Norvège et de l'équipe qui va se qualifier à l'issue du tournoi intercontinental devant opposer la Bolivie, le Suriname et l'Irak.

Les Lions vont débuter la compétition le 16 juin à 19 h 00 GMT, au MetLife Stadium de New York, contre la France.

La liste des joueurs convoqués :

---Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

---Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismaïl Jakobs, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Nobel Mendy

--Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Pape Guèye, Lamine Camara, Habib Diarra

--Attaquants : Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo, Mamadou Diakhon