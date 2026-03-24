Sénégal: Dopage - Le TAS annule la suspension infligée à Siteu (avocats)

23 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé lundi la suspension de deux ans prononcée à l'encontre du lutteur Siteu, le 27 juin dernier, déclarent ses avocats, Maîtres Yvan Henze et Seydou Diagne.

Dans un communiqué, ils affirment que le TAS a annulé la sanction initialement prononcée par l'ORAD (Organisation régionale antidopage Afrique Zone II et III) à l'encontre du lutteur.

Le TAS estime que le contrôle antidopage ayant visé Siteu "n'avait pas été régulier, avec pour conséquence que celui-ci échappe définitivement à toute sanction pour dopage".

Selon les deux avocats, Siteu peut désormais se concentrer sur la suite de sa carrière et se préparer à de prochains combats.

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Me Yvan Henzer, cité dans le communiqué, s'est réjoui de cette victoire, estimant qu'il "est toujours extrêmement délicat d'établir que les autorités antidopage ne font pas toujours bien les choses".

Le 20 juillet, le Tribunal arbitral du sport avait déjà autorisé Siteu à combattre face à Balla Gaye 2, après avoir eu connaissance du dossier et des "irrégularités" pointées par ses avocats.

Le lutteur de l'écurie Lansar avait alors remporté son combat contre Balla Gaye 2.

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