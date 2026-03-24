Sénégal: Le 'Village de l'égalité', un levier pour rapprocher les femmes de la justice

Ziguinchor — Le "Village de l'égalité", une initiative présentée par ONU Femmes lundi à Ziguinchor, est un dispositif de proximité destiné à faciliter l'accès des femmes et des filles à la justice, à l'information juridique et aux services de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG).

Inspiré du modèle traditionnel de "l'arbre à palabres", ce concept se veut un espace public inclusif réunissant autorités administratives et judiciaires, leaders religieux, organisations de la société civile et populations autour de thématiques communes, a expliqué le chef du bureau d'ONU Femmes en Casamance, Alphousseyni Diallo.

Il offre, en un même lieu, des services d'information, des conseils juridiques, d'orientation et de prise en charge, ainsi que des dispositifs de réinsertion socio-économique, en s'inspirant du mot d'ordre "Droits, justice et action pour les femmes et les filles".

Selon M. Diallo, ce cadre permet aux femmes de s'exprimer librement, d'être écoutées et orientées vers les structures compétentes, tout en facilitant l'identification et le traitement de certains cas de violence.

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L'objectif poursuivi est de permettre au plus grand nombre de femmes et de jeunes filles de mieux connaître leurs droits et les mécanismes existants, dans un contexte où les besoins restent importants malgré les efforts consentis, a ajouté Alphousseyni Diallo.

Intervenant au nom des organisations de la société civile, la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Ndèye Marie Thiam Diédhiou, a salué la création de cet espace de dialogue, de sensibilisation et de mobilisation impliquant autorités, partenaires et communautés.

Elle a insisté sur la nécessité de lever les obstacles à la dénonciation des violences, relevant que de nombreuses femmes hésitent encore à porter plainte.

Selon Ndèye Marie Thiam Diédhiou, un cadre sécurisé comme le "Village de l'égalité" peut contribuer à libérer la parole et à encourager le recours à la justice.

Mme Diédhiou a également souligné que cette initiative vient renforcer les dispositifs existants, notamment le centre Coulimaro, mis en place avec l'appui de partenaires tels que l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert) et les Boutiques de droit.

Le "Village de l'égalité" s'inscrit dans une dynamique visant à promouvoir une justice de proximité, améliorer l'orientation juridique gratuite et renforcer les engagements des acteurs locaux en faveur des droits des femmes et des filles, notamment dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Kédougou.