Kédougou — Les acteurs locaux de la région de Kédougou (sud) se disent "perplexes" face résultats récemment publiés par Endeavour Mining, selon lesquels le groupe minier opérant dans l'exploitation minière à Sabodala a injecté 1500 milliards de francs CFA dans l'économie locale au cours de l'exercice 2025.

Le groupe Endeavour Mining de Sabodala affirme que plus 70% de sa contribution économique a bénéficié directement aux pays dans lesquels il opère en 2025 dont le Sénégal où "l'éducation et l'inclusion sociale demeurent des leviers structurant de son action".

La société, dans le rapport produit, dit avoir réinjecté plus de 1 500 milliards de francs CFA dans l'économie locale

"Sabodala-Massawa dans la région de Kédougou s'impose comme un moteur de croissance avec une contribution directe aux recettes publiques de près de 93 milliards F CFA", selon le document.

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Les conséquences négatives de l'exploitation minière de Sabodala-Massawa et le manque de transparence et de communication demeurent des préoccupations des acteurs locaux interrogés par l'APS, suite à la publication dudit rapport.

Guimba Diallo, coordonnateur du Forum civil à Kédougou, juge "vraiment difficile de vérifier [la] contribution économique locale du groupe Endeavour Mining de Sabodala dans la région de Kédougou".

"Ce rapport, loin de nous apporter de la transparence, ne fait que nous maintenir dans un flou. En vérité, ils auraient pu apporter des détails pour nous permettre de vérifier et demander à la collectivité territoriale concernée ou est passé cette pactole", a-t-il indiqué.

Cheikhou Soumaré, président de l'association regroupant les jeunes de la commune de Sabodala, considère que les résultats publiés par Endeavour Mining, en ce qui concerne la mine de Sabodala-Massawa "n'impactent pas directement les populations locales".

"Nous ne voyons pas l'impact de ces gros chiffres à Kédougou surtout dans la commune de Sabodala. Et il n'y a pas de transparence [prouvant] que ces revenus miniers participent aux financement des politiques publiques chez nous", a-t-il déclaré.

Selon Cheikhou Soumaré, la population de Sabodala et environs ne tire pas vraiment profit de cette contribution économique locale annoncée du groupe Endeavour Mining.

"On ne tire pas profit de ces investissements parce que la population souffre. [...] Les gens passent tout le temps à se plaindre et même les entrepreneurs locaux ne travaillent pas avec Sabodala Gold Operations", affirme-t-il.

Les postes de santé sont vides, et il y a un manque de salles de classe et de tables-bancs dans les écoles publiques de la commune et dans tout le département de Saraya, selon le président de l'association regroupant les jeunes de la commune de Sabodala.

"Des postes de santé n'ont pas de médicaments et de matériels nécessaires avec tout l'or qui est en train d'être extrait ici à Sabodala. Nous avons aussi un déficit d'école et surtout de tables bancs et on doit maintenant dépasser ces problèmes", a-t-il détaillé.

Djiby Soumaré, entrepreneur, exhorte SGO à communiquer davantage avec les autorités locales pour voir l'utilisation et l'orientation de ces fonds afin qu'ils soient plus bénéfiques à la communauté.

"Et pour réussir cela, il faut une bonne communication surtout dans nos différentes langues, pour identifier tous les besoins importants qui peuvent impacter la communauté, afin d'investir [...] dans ces secteurs stratégiques", a-t-il préconisé, en saluant la publication des résultats de Endeavour Mining de Sabodala.

Il estime qu'il est difficile pour les populations de voir des villages et villes concernés par les activités de la société de voir "l'impact direct de ces fonds investis au niveau local", ce qu'elles comprennent difficilement, ne voyant pas "l'impact direct [de l'activité de la société] au niveau de la communauté".

Il faudra renouveler la collaboration entre SGO et les entrepreneurs locaux en ce qui concerne le "contenu local", selon Djiby Soumaré.

"Il faut que l'entreprise minière accompagne véritablement ces jeunes entrepreneurs locaux qui sont aujourd'hui prêts à travailler avec la mine et qui ont déployé tous les moyens pour être en règle avec les sociétés minières de la région de Kédougou", a-t-il plaidé.

Le maire de la commune de Khossanto, Mahamady Cissokho, a invité le groupe Endeavour Mining à faire "un compte rendu nette" de ses investissements au niveau local pour une plus grande la transparence de ses interventions, à travers notamment le fonds social minier.

"La mine doit fournir un compte rendu net au niveau local pour la transparence de ses interventions dans les localités impactées. Mais je peux confirmer que SGO est entrain de contribuer pour le développement de la commune de Khossanto même si l'enveloppe pourrait revu à la hausse", a-t-il dit.

Oudy Diallo, président Kédougou Alerte Environnement, affirme que Endeavour Mining de Sabodala "doit prendre en compte très sérieusement" la question de la réhabilitation des sites exploités.

"Chaque site exploité doit être réhabilité et chaque impact doit être réparé de façon très visible. Et l'entreprise doit renforcer la transparence dans la gestion de ses revenus. Les citoyens doivent savoir ce qui est généré et comment ces ressources sont utilisées", a-t-il souligné.

Il a invité SGO à allouer davantage des moyens aux collectivités territoriales, afin qu'elles puissent répondre efficacement aux besoins des populations et investir dans "des solutions durables".

"Il faut déjà intégrer dès maintenant la question de l'après-mine, car une ressource épuisée sans alternative économique prépare une crise sociale", prévient-il, en préconisant d'associer "pleinement" les communautés locales aux prises de décisions.

Le premier vice-président du conseil départemental de Kédougou, Amadou Sega Keita, a lui soutenu que les populations vivent surtout les conséquences négatives de l'exploitation minière industrielle et un peu moins les retombées économiques.

"Ce sont des miettes qui arrivent aux communes du département de Saraya alors que toute la région est impactée négativement. Toutes les collectivités locales des départements de Salémata et de Kédougou sont oubliées, sauf la mairie Kédougou [...]", dit-il.

"Nous vivons encore dans la précarité avec tous les problèmes élémentaires surtout le chômage, le déficit d'infrastructures routières, sanitaires et hydrauliques", a-t-il énuméré.

Le premier vice-président du conseil départemental de Kédougou Amadou Sega Keita.PID/ABD/ADL