Tunisie: Riadh Bouazizi et un ex-ministre devant la justice

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au sein du Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce lundi 23 mars 2026, de reporter le procès de l'ancien international Riadh Bouazizi, d'un ancien ministre des Domaines de l'État ainsi que d'autres accusés, à une date fixée à la fin du mois de mars courant.

Cette décision intervient dans le cadre d'une affaire portant sur des soupçons de corruption financière et administrative. Le report a été prononcé afin de permettre la poursuite de l'examen du dossier et des procédures judiciaires en cours. Selon les éléments disponibles, plusieurs parties sont impliquées dans cette affaire, qui s'inscrit dans le cadre des dossiers traités par les juridictions spécialisées dans la lutte contre la corruption financière.

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