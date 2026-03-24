Tunisie: Affaire Slim Chiboub - Report du procès dans un dossier de corruption financière

L'homme d'affaires Slim Chiboub, gendre de l'ancien président, a comparu ce lundi 23 mars 2026 devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au sein du Tribunal de première instance de Tunis.

Poursuivi pour des faits de corruption financière et administrative, l'accusé a vu son procès reporté à une date ultérieure. La juridiction a motivé sa décision par l'attente de l'issue du pourvoi en cassation introduit contre la décision de la chambre d'accusation. Selon les éléments du dossier, Slim Chiboub est poursuivi en état de liberté dans cette affaire. Il demeure toutefois en détention dans le cadre d'une autre procédure pénale liée à des irrégularités présumées lors de la conclusion d'un accord de réconciliation avec l'État.