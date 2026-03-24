Tunisie: Tunis - 24 ans de prison ferme pour un ancien employé impliqué dans une affaire de chèques falsifiés

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné un ancien employé à 24 ans de prison ferme avec exécution immédiate, pour falsification de plusieurs chèques et leur utilisation dans l'acquisition de biens de valeur.

Selon les éléments du dossier, l'accusé a utilisé ces chèques falsifiés pour effectuer des achats portant sur divers objets précieux, causant un préjudice financier important. Le tribunal a également infligé à l'accusé une amende dépassant les 100 000 dinars, en réparation des dommages causés.