Tunisie: Tunis - 24 ans de prison ferme pour un ancien employé impliqué dans une affaire de chèques falsifiés

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné un ancien employé à 24 ans de prison ferme avec exécution immédiate, pour falsification de plusieurs chèques et leur utilisation dans l'acquisition de biens de valeur.

Selon les éléments du dossier, l'accusé a utilisé ces chèques falsifiés pour effectuer des achats portant sur divers objets précieux, causant un préjudice financier important. Le tribunal a également infligé à l'accusé une amende dépassant les 100 000 dinars, en réparation des dommages causés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.