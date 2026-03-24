Tunisie: Les étudiants appelés à concevoir le logo officiel de « Tunis, Capitale du Tourisme Arabe 2027 »

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a lancé un concours national destiné aux étudiants des universités publiques et privées pour concevoir le logo et l'identité visuelle du programme « Tunis, Capitale du Tourisme Arabe 2027 ».

Cette initiative s'inscrit dans les préparatifs de l'événement régional qui vise à renforcer le rayonnement de la Tunisie sur les scènes arabe et internationale. Le concours met en jeu des prix financiers : 4000 dinars pour le premier lauréat, 3000 dinars pour le deuxième et 2000 dinars pour le troisième. Le projet primé sera adopté comme identité officielle de la campagne et bénéficiera d'une visibilité médiatique nationale et internationale.

Les inscriptions ouvrent le 9 avril 2026 via la plateforme https://forms.gle/EnS5xUuN5JceAzPk6, et le 19 avril 2026 constitue la date limite pour soumettre les candidatures complètes par e-mail à logotunisarabtourismcapital@gmail.com. Pour participer, les candidats doivent être inscrits durant l'année universitaire en cours. La participation peut se faire individuellement ou en équipe de deux étudiants au maximum. Les travaux doivent être originaux, non inspirés de créations existantes et non exploités commercialement. Les lauréats céderont les droits matériels au ministère du Tourisme tout en conservant leurs droits moraux.

Les projets doivent inclure :

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un logo officiel en version couleur et monochrome,

une charte visuelle définissant couleurs, typographies et règles d'usage,

une conception visuelle globale adaptable à tous les supports, des plateformes numériques aux espaces touristiques et aux matériels promotionnels.

L'identité visuelle doit être présentée en trois langues : arabe, français et anglais. Les dossiers incomplets ou soumis hors délai ne seront pas acceptés. Les résultats de la première phase seront annoncés le 23 avril, avec la sélection de cinq projets pour la phase finale.

La deuxième étape consiste en un hackathon les 1er et 2 mai 2026 à Sidi Dhraief, Tunis, où les candidats retenus bénéficieront de l'accompagnement d'experts en design, communication et tourisme. Le concours se terminera par la présentation des projets devant le jury le 2 mai, suivie des délibérations et de l'annonce des trois lauréats, avec adoption du projet gagnant comme identité visuelle officielle du programme.