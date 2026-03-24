Sénégal: Des experts de la sécurité énergétique planchent sur les enjeux du secteur

Dakar — Le comité national de l'Afrique de l'Ouest du Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRE), ouvert lundi à Dakar, va porter sur des sessions de formation sur les réseaux haute tension et des thématiques liées à la sécurité énergétique.

Des experts provenant des douze pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) prennent part à cette rencontre prévue pour se poursuivre jusqu'au 27 mars prochain, à l'initiative de West African Power Pool (WAPP).

Différentes thématiques sont à l'ordre du jour de la rencontre, de la problématique des réseaux de transport et de distribution à celle du développement des marchés régionaux de l'électricité.

Il y a aussi la question de la planification et de l'optimisation des systèmes électriques, mais aussi celle de l'intégration des énergies renouvelables.

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"Ces thématiques sont au coeur des préoccupations actuelles de nos pays. Elles constituent également des axes stratégiques pour construire des systèmes électriques modernes, résilients et durables, capables d'accompagner la transformation économique de notre continent", a souligné le ministre sénégalais de l*'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

Selon lui, ce "rendez-vous majeur" de l'ingénierie électrique en Afrique de l'Ouest témoigne de "l'intérêt croissant" que suscitent les dynamiques de transformation des systèmes électriques africains et particulièrement ouest africains.

"L'électricité constitue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux du développement économique et social, et dans un contexte marqué par la croissance démographique, l'urbanisation accélérée et les exigences de compétitivité des économies, nos systèmes électriques doivent relever plusieurs défis majeurs", a estimé M. Diop.

Il s'agit de garantir un accès universel équitable à l'électricité, d'assurer la sécurité et la fiabilité des réseaux, de maîtriser les coûts de production et de transport et d'accompagner la transition énergétique vers des sources plus durables, selon le ministre.

Birame Soulèye Diop assure que les travaux du SIGRE jouent "un rôle essentiel" dans cette optique.

Il a expliqué que depuis plusieurs décennies, cette organisation constitue "une référence mondiale" en matière d'expertise technique et scientifique dans le domaine des réseaux électriques, notamment en ce qui concerne la planification des réseaux, l'intégration des énergies renouvelables, la gestion des systèmes électriques complexes et l'innovation technologique.

Le ministre d'ajouter que l'Afrique de l'Ouest s'est engagée dans une dynamique ambitieuse de coopération énergétique régionale à travers la WAPP.

Il a indiqué que pour le Sénégal, cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision stratégique de l'Etat.

Une option visant à renforcer la sécurité énergétique nationale, diversifier le mix énergétique, accélérer l'intégration des énergies renouvelables, mais surtout optimiser le développement des infrastructures de transport et de distribution.

Abdoulaye Dia secrétaire général du comité national CIGRE Afrique de l'Ouest a indiqué que le comité porté par le WAPP est une organisation internationale regroupant toutes les sociétés d'électricité du monde, ainsi que les fabricants.

Il englobe également les comités nationaux CIGRE dans le monde entier.

"La mission du WAPP est de développer des infrastructures électriques et de mettre en place des mécanismes de marché, consistant aussi à veiller à ce que les femmes et les hommes qui font vivre nos systèmes électriques disposent des compétences nécessaires et des réflexes professionnels pour accompagner les transformations complexes qui sont en cours dans notre sous-région", a souligné M. Dia.