Sénégal: Assises nationales des DAARA - Concertations entre le ministre Guirassy et les acteurs

23 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a reçu lundi, en audience, la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, dans le cadre des préparatifs des Assises nationales des DAARA qui se tiendront les 29 et 30 mars et de la Journée nationale des DAARA prévue le 31 mars 2026.

Dans une note publiée à cette occasion, la tutelle informe que les échanges ont porté sur les enjeux liés aux Daara, leur renforcement ainsi que leur place essentielle dans le système éducatif sénégalais. « Forts d'une histoire millénaire au Sénégal, les Daara constituent un pilier fondamental de notre identité éducative, culturelle et spirituelle », souligne le texte.

Ainsi, à cette occasion, le ministre a salué les efforts importants consentis par l'État, notamment à travers l'organisation des Assises nationales des Daara, une initiative « inédite » dans le pays, qui, selon lui, marque une « étape décisive » dans la modernisation des daara.

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Il a également magnifié le rôle des acteurs, leur engagement constant, leur sens du dialogue et leur esprit de responsabilité, autant d'atouts qui augurent des résultats concrets et durables. Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal. Leur but est de consolider davantage la contribution des Daara à l'édification d'un système éducatif inclusif, équitable et ancré dans nos valeurs.

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