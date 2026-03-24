Sénégal: Deux ans de gouvernance de Bassirou Diomaye Faye - Entre rupture assumée, redressement économique et consolidation politique

Deux ans après l'accession au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde. Héritant d'un contexte économique contraint et d'attentes sociales élevées, le nouveau régime a engagé des réformes structurantes visant à restaurer la souveraineté, améliorer les conditions de vie des populations et refonder l'État.

Dès les premiers mois, la priorité a été donnée au redressement économique dans un environnement marqué par de fortes contraintes. Le pays faisait face à un déficit budgétaire élevé, une dette importante et une inflation persistante. Malgré cela, des avancées notables ont été enregistrées. Le taux d'inflation est aujourd'hui stabilisé autour de 2,8 % en 2025, après des pics supérieurs à 9 % en 2022. Les mesures de baisse des prix des denrées essentielles ont permis aux ménages d'économiser près de 342,5 milliards FCFA.

Dans cette même dynamique d'allègement du coût de la vie, des efforts ont été engagés pour réduire progressivement le coût de l'électricité, à travers une meilleure maîtrise des charges de production, l'intégration du gaz dans le mix énergétique et une politique de rationalisation des subventions. Par ailleurs, la croissance économique connaît une dynamique exceptionnelle, portée notamment par l'exploitation des hydrocarbures, avec des projections dépassant les 10 % en 2025. Dans le même temps, le déficit budgétaire amorce une baisse significative, traduisant une volonté claire de discipline et de rigueur dans la gestion des finances publiques.

Cette orientation s'inscrit dans une vision structurée, portée à la fois par le Plan de redressement économique et par le référentiel stratégique Sénégal 2050, qui fixe les bases d'un développement souverain, inclusif et durable. À travers ces instruments, l'État ambitionne de refonder son modèle économique en privilégiant la transformation locale des ressources, la souveraineté industrielle et la création de valeur ajoutée sur le territoire national.

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Dans cette dynamique, la question de la souveraineté économique s'impose comme un axe central de la politique gouvernementale. L'entrée du Sénégal dans l'ère pétrolière et gazière constitue un tournant majeur, avec une production du champ de Sangomar ayant dépassé 16,9 millions de barils en 2024 et des perspectives de montée en puissance à court terme.

Cette nouvelle donne est accompagnée d'une vision stratégique à long terme, à travers un plan de développement sur 25 ans visant une croissance moyenne de 6,5 % et une réduction progressive du déficit à 3 % du PIB. En parallèle, des efforts soutenus sont déployés pour mobiliser les ressources internes, avec plus de 450 milliards FCFA levés sur le marché régional. L'ambition est claire : construire une économie plus résiliente, capable de transformer localement ses ressources et de réduire sa dépendance extérieure.

Sur le plan social, les attentes restent fortes, mais les premières réponses apportées témoignent d'une volonté d'agir concrètement sur le quotidien des Sénégalais. La baisse des prix des produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre, l'huile et le pain, a permis d'alléger le coût de la vie pour de nombreux ménages.

Dans le même élan, l'amélioration de l'accès à une énergie plus abordable constitue un levier essentiel de justice sociale et de compétitivité économique. L'État a également consolidé ses mécanismes de protection sociale à travers le Programme national de bourses de sécurité familiale. À ce titre, plus de 300 000 ménages vulnérables bénéficient de transferts monétaires réguliers, pour un montant d'environ 25 000 FCFA par trimestre et par ménage, soit une enveloppe annuelle estimée à plus de 75 milliards FCFA.

Dans le domaine des services sociaux de base, des efforts significatifs ont également été consentis en matière de renforcement des ressources humaines. Entre 2024 et 2025, l'État a procédé au recrutement de plus de 6 000 enseignants afin de réduire le déficit en personnel éducatif et améliorer la qualité des apprentissages.

Dans le secteur de la santé, environ 3 500 agents de santé (médecins, infirmiers et sages-femmes) ont été recrutés pour renforcer le système sanitaire et améliorer l'accès aux soins. Cette dynamique se poursuit en 2026 avec des perspectives ambitieuses, notamment le recrutement envisagé de plus de 2 000 nouveaux enseignants et près de 1 500 agents de santé supplémentaires, traduisant une volonté claire d'investir durablement dans le capital humain.

Parallèlement à ces actions, le Président Bassirou Diomaye Faye inscrit sa gouvernance dans une dynamique constante d'unité et de concorde nationale. Dans un contexte politique souvent marqué par des tensions, le choix a été fait de privilégier l'apaisement, le dialogue et le rassemblement des Sénégalais autour de l'essentiel. Cette orientation vise à consolider la stabilité nationale, condition indispensable à toute entreprise de transformation durable.

Dans le même esprit de refondation, la reddition des comptes s'impose progressivement comme un principe central de gouvernance. Les audits engagés et les procédures enclenchées traduisent une volonté affirmée de faire toute la lumière sur la gestion passée et d'asseoir une culture de responsabilité. Cette dynamique s'accompagne d'une exigence forte : celle de garantir une justice libre et indépendante, capable d'exercer ses missions sans pression, dans le strict respect de l'État de droit.

Malgré les contraintes liées à l'environnement international et aux exigences des institutions financières internationales, l'État sénégalais fait preuve d'une résilience remarquable. Les marges de manoeuvre budgétaires limitées, les conditionnalités financières et les pressions extérieures n'ont pas empêché le gouvernement de maintenir le cap du Plan de redressement économique et de dérouler progressivement la vision Sénégal 2050. Cette capacité d'adaptation et de résistance témoigne de la solidité des orientations stratégiques engagées.

Dans ce contexte, la Coalition Diomaye Président,sous la houlette de la Superviseure générale, Madame Aminata Touré, apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l'action gouvernementale. Elle joue un rôle central dans la vulgarisation des politiques publiques, en expliquant les réformes, en mettant en lumière les résultats obtenus et en luttant contre la désinformation.

Elle renforce son ancrage territorial à travers un maillage national efficace, structuré autour de points focaux actifs dans les communes, départements et régions. Cette présence de proximité est essentielle pour maintenir le lien avec les populations et soutenir la dynamique de mobilisation.

Enfin, l'enjeu majeur reste la construction d'une coalition unie, forte et durable, capable de porter le projet de transformation sur le long terme. Cela passe par le renforcement de la cohésion interne, l'ouverture à de nouvelles forces vives et la promotion d'un leadership inclusif. Une telle dynamique est indispensable pour consolider les acquis et accompagner les réformes dans la durée.

Au terme de ces deux années, une chose apparaît clairement : le Sénégal est engagé dans une trajectoire de transformation ambitieuse. Entre stabilisation économique, affirmation de la souveraineté, amélioration progressive du coût de la vie (y compris l'électricité), vision stratégique portée par le Plan de redressement et Sénégal 2050, réponses sociales en consolidation, investissements dans l'éducation et la santé, volonté d'unité nationale, exigence de reddition des comptes et résilience face aux contraintes extérieures, les bases d'un nouveau modèle se dessinent.

La réussite de ce projet dépendra désormais de la capacité collective à accélérer lesap. réformes, à renforcer l'inclusion sociale et à structurer durablement la majorité politique autour d'une coalition solide et engagée.