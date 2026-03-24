Sénégal: Tuberculose - 480 décès au pays, l'État renforce la riposte

Le Sénégal a enregistré environ 480 décès liés à la tuberculose en 2025, selon les données communiquées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qui sera célébrée ce 24 mars à Kaolack.

Sur les 20.983 cas de tuberculose attendus cette année, seuls 16.158 ont été détectés, laissant 4.825 cas non diagnostiqués, soit près d'un malade sur quatre échappant encore au système de santé. Ces cas non dépistés constituent un facteur majeur de transmission communautaire, alertent les autorités sanitaires.

La région de Kaolack, qui a accueilli la célébration nationale, illustre les enjeux de la lutte contre la maladie. En 2025, 809 cas y ont été notifiés sur 1.049 attendus, pour 28 décès enregistrés. Elle est présentée par les autorités comme un territoire à forte charge, mais également un espace d'expérimentation pour les stratégies de dépistage et de suivi des patients.

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Le programme national de lutte contre la tuberculose affiche néanmoins des résultats jugés encourageants, avec un taux de succès thérapeutique de 90 % et un dépistage du VIH réalisé chez 98 % des patients tuberculeux. Malgré ces avancées, les autorités sanitaires soulignent la persistance de défis majeurs, notamment les retards de diagnostic et les cas encore non détectés.

Une riposte gouvernementale renforcée

Face à cette situation, l'État a annoncé le renforcement de sa stratégie de lutte. Le budget dédié à la tuberculose sera augmenté de 500 millions de FCFA afin d'améliorer la détection et la prise en charge des malades. Les autorités prévoient également la mise en œuvre d'un plan stratégique intégré 2026-2030 couvrant la tuberculose, le VIH, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites. Ce dispositif s'accompagnera d'innovations telles que le diagnostic rapide, le déploiement de radiographies mobiles et la digitalisation du suivi des patients.

Sous le thème « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : s'engager, investir, agir », le ministère de la Santé appelle à une mobilisation collective des communautés, des acteurs locaux et des partenaires. Les populations sont également invitées à consulter en cas de toux persistante, à se faire dépister gratuitement et à respecter rigoureusement les traitements prescrits. Le Sénégal réaffirme enfin son objectif d'éliminer la tuberculose d'ici 2030, en misant sur une intensification du dépistage et un renforcement durable du système de santé.