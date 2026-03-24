Sénégal: Concilier activité économique, ordre public et civisme - Un pari gagné par les commerçants de Petersen

Les commerçants du marché Petersen de Dakar ont relevé le défi à la suite de la décision prise par les soins du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de les laisser occuper une partie de l'espace public pendant le ramadan. Dans un message publié lundi, la tutelle affirme qu'ils ont réussi à concilier activité économique, ordre public et civisme.

« Félicitations aux commerçants de Petersen. Je salue une initiative exemplaire. Suite à la décision prise par nos soins de vous laisser occuper une partie de l'espace public pendant le ramadan, vous avez démontré qu'il est possible de concilier activité économique, ordre public et civisme », a écrit lundi le ministre de l'Intérieur et de Sécurité publique.

Dans son message, le ministre Mouhamadou Bamba Cissé a affirmé que ce qu'ils ont vu à Petersen est le fruit d'un engagement collectif : celui des autorités administratives, mais aussi et surtout celui des commerçants. « En contribuant vous-mêmes à la libération et au nettoyage de cet espace, à l'expiration du délai qui vous est donné, vous envoyez un message fort à la nation : celui de la responsabilité et du respect du bien commun », a-t-il ajouté.

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Ainsi, il a indiqué que c'est cette dynamique que le gouvernement veut encourager et renforcer. C'est ce qu'il veut impulser. « Je vous remercie et vous félicite. Continuons dans cette voie du civisme et du patriotisme », a-t-il conclu.