Sénégal: Le chef de l'État salue les performances historiques de Saly Sarr

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations à la jeune athlète Saly Sarr après sa remarquable performance aux World Athletics Indoor Championships, où elle a décroché la médaille de bronze avec un saut de 14,70 mètres.

Dans un message officiel, le chef de l'État a salué une performance qualifiée d'exceptionnelle, soulignant que cette médaille marque un tournant historique : Saly Sarr devient la première athlète africaine médaillée en triple saut féminin en salle depuis près de vingt ans. Un exploit qui, selon la présidence, inscrit une nouvelle page dans l'histoire de l'athlétisme continental.

Cette distinction sportive est présentée comme une fierté nationale pour le Sénégal, et comme une source d'inspiration pour la jeunesse. Le président a insisté sur la portée symbolique de cette réussite, qui illustre le potentiel du sport sénégalais sur la scène internationale. Cette médaille de bronze, obtenue au terme d'une compétition relevée, confirme la montée en puissance de Saly Sarr dans sa discipline et renforce la présence du Sénégal dans les grandes compétitions mondiales d'athlétisme.