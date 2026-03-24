Sénégal: Le chef de l'État salue les performances historiques de Saly Sarr

23 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations à la jeune athlète Saly Sarr après sa remarquable performance aux World Athletics Indoor Championships, où elle a décroché la médaille de bronze avec un saut de 14,70 mètres.

Dans un message officiel, le chef de l'État a salué une performance qualifiée d'exceptionnelle, soulignant que cette médaille marque un tournant historique : Saly Sarr devient la première athlète africaine médaillée en triple saut féminin en salle depuis près de vingt ans. Un exploit qui, selon la présidence, inscrit une nouvelle page dans l'histoire de l'athlétisme continental.

Cette distinction sportive est présentée comme une fierté nationale pour le Sénégal, et comme une source d'inspiration pour la jeunesse. Le président a insisté sur la portée symbolique de cette réussite, qui illustre le potentiel du sport sénégalais sur la scène internationale. Cette médaille de bronze, obtenue au terme d'une compétition relevée, confirme la montée en puissance de Saly Sarr dans sa discipline et renforce la présence du Sénégal dans les grandes compétitions mondiales d'athlétisme.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.