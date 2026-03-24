Ile Maurice: Reza Uteem évoque une réaction «humaine» après la démission de Paul Bérenger

Le ton adopté vendredi dernier par plusieurs dirigeants du MMM à la suite de la démission de Paul Bérenger comme Deputy Prime Minister (DPM) était une réaction «humaine» et «émotionnelle». C'est ce qu'a soutenu Reza Uteem, président du parti, lors du point de presse tenu hier, à l'issue de la réunion du BP.

Interrogé sur la sévérité du ton adopté à l'égard du leader mauve après ses décennies de militantisme, Reza Uteem a d'abord tenté de contourner la question, avant d'y revenir après une relance d'un confrère. Le président du MMM a expliqué ne pas avoir été présent au comité central au moment des échanges ayant précédé cette prise de position publique et avoir pris connaissance, à son retour au pays, de propos qu'il qualifie d'«insultants» et «dénigrants» envers certains membres du comité central. La réaction exprimée vendredi dernier par l'état-major du parti après la démission de leur leader comme DPM s'inscrivait, selon lui, dans ce contexte et relevait d'une réponse «à chaud».

Plusieurs questions ont également porté sur l'avenir de Paul Bérenger au sein du MMM, toujours leader du parti mais désormais hors du gouvernement. Reza Uteem, appuyé par les autres dirigeants présents, a affirmé qu'il n'est nullement question, à ce stade, de sanctions disciplinaires à son encontre ni de tentative de l'écarter. La direction souhaite plutôt que le dialogue s'ouvre afin de mieux comprendre les raisons de sa démission comme DPM, alors que, selon eux, Paul Bérenger avait indiqué lors du comité central qu'il serait présent au BP d'hier. Les intervenants ont également indiqué qu'aucune lettre de démission officielle de Paul Bérenger ni de Joanna Bérenger n'a été reçue par les instances du parti à ce stade.

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Répondant par ailleurs aux critiques visant certains dirigeants restés au gouvernement, notamment venant des internautes sur les réseaux sociaux et d'une partie de la base militante, Reza Uteem a insisté sur le fait que la position du MMM repose sur une décision majoritaire du comité central. Selon lui, la grande majorité des membres de cette instance s'est prononcée en faveur du maintien du parti au sein du gouvernement afin de poursuivre le travail engagé et «apporter du changement».

Les dirigeants ont également rappelé que la Constitution du MMM reconnaît le droit à la différence d'opinions, tout en soulignant que les décisions prises par ses instances doivent être respectées. À ce titre, la position majoritaire du comité central reste inchangée.

Une nouvelle réunion du Comité central est prévue ce samedi, possiblement à la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill, afin de permettre aux représentants des différentes régionales de s'exprimer à nouveau sur la situation actuelle.