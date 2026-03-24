Ile Maurice: Suivez la séance en direct

Ce mardi 24 mars, l'Assemblée nationale promet d'être au centre de toutes les attentions, dans un contexte politique agité marqué par la démission de Paul Bérenger de son poste de Deputy Prime Minister, ainsi que celle de Joanna Bérenger de son poste de Junior Minister à l'Environnement.

La séance débutera par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, qui interpellera le gouvernement sur les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'économie mauricienne.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devra ensuite répondre à une vingtaine de questions lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), un moment toujours très suivi. Par la suite, les députés interrogeront les ministres.

Plusieurs textes législatifs importants seront également à l'ordre du jour : le Certificate of Character Bill et l'Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Bill, qui seront présentés au Parlement.

Quant à l'Optical Council (Amendment) Bill, il sera débattu et soumis au vote après la séance des questions.