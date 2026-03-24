Congo-Brazzaville: Devoir de mémoire - Le CAPV rend hommage à Ota Benga

Le Cercle des actions sociales pour la prise en charge de la personne vulnérable et les enfants autochtones (CAPV) que dirige Mesmin Oraire Oba a commémoré, le 20 mars à son siège au 1er arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba, le 110e anniversaire de la mort d'Ota Benga.

La cérémonie y relative a été patronnée au quartier Mpita par le conseiller socioculturel du maire de la ville, Erudi Philippe Mboumba Madiela, en présence des directeurs départementaux des Affaires sociales, des Peuples autochtones et de la Jeunesse ainsi que des acteurs de la société civile.

Mesmin Oraire Oba, dans son mot de bienvenue, a salué la présence de tous ses partenaires à l'événement plein de sens tant pour ses hôtes que pour les jeunes autochtones pansionnaires de son orphelinat. Il a rappelé, en effet, que le CAPV est une association communautaire oeuvrant pour la promotion et la protection des peuples autochtones. Aussi se concentre-t-il sur l'éducation, la santé, l'insertion socio-économique et la valorisation de la pharmacopée traditionnelle.

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Relatant l'histoire d'Ota Benga, il a indiqué qu'encore appelé Otto Bingo à l'état civil américain, ce dernier est né vers 1883 dans la forêt de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Autochtone de la tribu des Mbuti, il est kidnapé et amené comme captif en 1903 aux Etats-Unies où il a été déshumanisé et exposé durant deux ans dans diverses manifestations internationales, culturelles et scientifiques en tant que véritable captif et dans le zoo du Bronx, à New York.

Il a été libéré le 28 septembre par le maire de New York, grâce aux protestations d'un grand nombre d'Américains scandalisés. Après sa sortie, il est hébergé dans les orphelinats puis adopté après avoir appris l'anglais et s'être vu refaire les dents. Il travaille ensuite dans une manufacture de tabac en Virginie. Mais, il se sentait toujours malheureux étant le seul survivant de son clan en captivité. Se trouvant dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pendant cette période de la Première Guerre mondiale, Ota Benga décide de mettre fin à ses jours le 20 mars 1916 après avoir organisé un rituel toute la nuit, indique-t-on.

Cette histoire, a souligné Mesmin Oraire Oba, est un devoir de responsabilité pour les acteurs de la société civile et les autorités nationales de proteger l'être humain. Célébrée sur le thème « Ota Benga mémoire dignité responsabilité », la cérémonie a été marquée par une prestation artistique des jeunes autochtones pensionnaires de l'orphelinat du CAPV. « Nous nous battons ensemble pour la même cause, la protection de l'être humain. C'est le même message que nous, les hommes d'église et les autorités, véhiculons. Le symbole de la bougie allumée est le sens de la vigilance afin de protéger l'autre », a fait savoir Mesmin Oraire Oba.

Parmi les participants, Moudzéndzé Fils, enseignant d'histoire, a souligné que l'histoire d'Ota Benga mérite d'être enseignée dans les programmes scolaires. « Je pense que pour la mémoire, ces genre d'histoire doit être enseigné auprès de nos enfants, parce qu'il est dit un peuple sans histoire est comme un arbre sans racine », a-t-il estimé.

Prenant la parole, Erudi Philippe Mboumba Madiela a dit que la mémoire donne le sens et la culture donne une voie : « En faisant vivre la mémoire d'Ota Benga, nous ne ravivons pas une blessure encore moins les querelles avec ses ravisseurs, mais, si nous commémorons sa mémoire, c'est simplement pour montrer combien notre humanité est grande, notre vision est inclusive pour faire que nous sommes les peuples d'un même monde, nous sommes des frères et des soeurs que tu sois autochtone, bantou, rouge ou blanc. Nous sommes tous les humains. Mais, pour les besoins de mémoire, nous avons rappelé l'histoire de ce brave jeune autochtone qui n'a pas oublié ses racines avant de se donner la mort après avoir allumé un feu au bord de la mer car, une société qui assume son histoire, même douloureuse, sait préserver sa mémoire », a-t-il détaillé.