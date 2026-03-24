Sénégal: L'ANACIM, une structure mieux outillée pour des services adaptés aux attentes des usagers (Directeur)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) est aujourd'hui mieux outillée pour fournir des services plus précis et adaptés aux attentes des usagers grâce à l'intégration de nouvelles technologies, a déclaré, lundi son directeur général, Dr Diaga Basse.

"Nous sommes aujourd'hui mieux outillés pour répondre aux besoins des usagers, grâce aux avancées technologiques notamment les systèmes automatisés, la télédétection et les modèles de prévision numérique", a-t-il dit lors de la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la météorologie.

Ces services fournis portent sur la fiabilité des prévisions météorologiques, la sécurité et la surveillance de la navigation aérienne ou encore sur la réactivité face aux besoins spécifiques des secteurs comme l'agriculture ou le transport, précise Dr Basse.

"Ces services contribuent directement à la sécurité de la navigation aérienne, à la résilience des secteurs sensibles tels que l'agriculture, la pêche, la gestion des ressources en eau, ainsi qu'à la prévention des catastrophes naturelles", a énuméré le directeur général de l'ANACIM.

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Il a assuré que l'ANACIM "s'est engagée résolument à renforcer son réseau d'observation météorologique, à moderniser ses infrastructures et à améliorer la qualité de ses services".

L'édition 2026 de cette Journée mondiale est placée sous le thème : " Observer aujourd'hui, protéger demain".

L'ANACIM a organisé à cet effet une journée de discussions avec ses partenaires du Centre de suivi écologique (CSE), de la direction du changement climatique et des financements verts ou encore de celle de la gestion et de la planification des ressources en eau.

Selon Dr Diaga Basse le thème retenu cette année, est particulièrement évocateur. "Il nous rappelle que notre capacité à anticiper les phénomènes météorologiques et climatiques repose avant tout sur la qualité de nos observations actuelles", a-t-il expliqué.

"Nos systèmes d'observation, sont devenus des outils stratégiques, dans un contexte marqué par les effets de plus en plus visibles du changement climatique", a-t-il relevé.

"Ils permettent non seulement de surveiller l'atmosphère, les océans et les terres, mais aussi de fournir des données fiables pour alerter, planifier et agir efficacement", a-t-il encore dit.

Le directeur général de l'ANACIM a estimé également que cette journée est une "opportunité précieuse pour mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les services météorologiques et climatologiques dans la sécurité des personnes et des biens, ainsi que dans le développement durable".

Il a salué le "professionnalisme et le dévouement" des agents de l'ANACIM. "Leur travail constitue un maillon essentiel de la chaîne de sécurité nationale", a-t-il souligné, appelant les plus hautes autorités à investir dans les compétences humaines.

M. Basse a souligné par ailleurs l'importance de la coopération internationale dans ce secteur stratégique, rappelant que "les phénomènes météorologiques ne connaissent pas de frontières".

"C'est pourquoi le partage de données et d'expertises, notamment à travers les mécanismes de l'Organisation météorologique mondiale, demeure indispensable", a-t-il reconnu.

La cérémonie nationale de célébration de la Journée mondiale de la météorologie s'est achevée par une visite des installations de la station météo de Dakar et de celles de la nouvelle salle de prévisions de la météo.