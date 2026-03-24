Sénégal: L'ancien député-maire Alé Lô, inhumé à Taïba Ndiaye

Un immense cortège funèbre a accompagné la dépouille de l'ancien député et maire de Taîba Ndiaye Alé Lô, inhumé lundi dans l'après-midi au cimetière de cette collectivité qu'il a dirigée pendant une trentaine d'années, a constaté l'APS.

Alé Lô, qui a aussi été vice-président à l'Assemblée nationale, est décédé dimanche à Dakar. Il avait 77 ans.

La prière mortuaire dirigée par l'imam ratib de la mosquée Serigne Babacar Sy de Tivaouane, El Hadji Moussa Diop, a enregistré la présence d'une forte délégation du khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, conduite par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh.

Le marabout Serigne Moustapha Sy Al Amine a rendu hommage à celui qu'il a présenté comme "plus qu'un grand frère". "Alé Lô était l'aîné de notre famille, car son épouse est l'aînée de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Mes pensées vont à ses épouses, Fama Ndiaye et Mame Fama Sy", a-t-il dit.

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Serigne Moustapha Sy Al Amine a retracé le parcours du disparu, dont il a souligné les liens anciens avec la famille Sy. Son père, Abdoul Aziz Sy Al Amine, a-t-il dit, a connu le père de Alé Lô par l'entremise de l'ancien khalife des Tidianes, Serigne Mansour Sy Borom Daradji. Il a salué en lui "un homme qui a servi son pays avec vision, dignité et courage".

Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao a présenté les condoléances de l'État à la famille du défunt, tout en saluant la mémoire d' "un homme aux qualités humaines unanimement reconnues".

Le successeur de Alé Lô à la mairie de Taîba Ndiaye, Assane Ndiaye était aussi parmi les nombreuses personnalités présentes à cet enterrement, aux côtés de ses proches, de ses compagnons, entre autres membres de la communauté.

L'ancien président de la République, Abdou Diouf, a aussi passé un appel téléphonique pour présenter ses condoléances à la famille éplorée, ainsi qu'aux populations des 35 villages de Taïba Ndiaye.

Plusieurs témoignages d'hommes politiques, dont ceux de Abdou Fall et Seydou Diouf, ont loué "sa politesse, son ouverture d'esprit et sa générosité".

Seydou Diouf, ancien député, dit avoir rencontré Alé Lô en 1995 dans le cadre des travaux d'un comité scientifique chargé d'élaborer la loi sur la décentralisation, avant de partager avec lui, par la suite deux législatures à l'Assemblée nationale.

Ayant été son rapporteur quand il était président de la commission des lois, puis à la commission des finances avant de le remplacer à la tête de ces deux commissions, M. Diouf dit garder de lui le souvenir d' un "élu local exemplaire", qui a laissé une "empreinte indélébile" sur la commune de Taiba Ndiaye, en 35 ans de gestion. "Alé Lô, dans sa commune comme à l'Assemblée nationale, était toujours à la recherche du consensus", se souvient-il.

"Bref, il était un homme politique accompli, un père de famille aimant et un fervent talibé [disciple]. Avec sa disparition le Sénégal perd un combattant de la décentralisation, un adepte du développement équilibré de nos territoires", poursuit-il, avant de formuler une dernière prière pour lui : "Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel".