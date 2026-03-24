Sénégal: Kaffrine - Plus de 230 personnes consultées en ophtalmologie lors d'une journée médicale gratuite

Kaffrine — Plus de 200 personnes ont bénéficié lundi de consultations médicales gratuites en ophtalmologie lors d'une journée médicale gratuite organisée à l'initiative du Mouvement BCG, à Kaffrine (centre), a constaté le correspondant de l'APS.

"Au total, 237 patients ont été consultés et traités, tandis que 116 paires de lunettes correctrices ont été offertes aux bénéficiaires présentant des troubles de la vision", a dit à cette occasion Mansour Dramé, porte-parole du mouvement BCG.

Il a souligné que toutes les tranches d'âge ont été prises en charge, notant une augmentation des troubles de la vision, notamment chez les jeunes. '

'Le problème de vision est aujourd'hui quasi général. Les jeunes sont même parfois plus touchés que les personnes âgées. C'est fort de ce constat que le mouvement a initié cette activité", a-t-il expliqué.

Les bénéficiaires, qui ont salué l'organisation de cette journée, se sont félicités d'une telle initiative.