Sénégal: Le chef de l'Etat sollicité pour la restitution de 'plus de 418 manuscrits' de El Hadji Oumar Foutiyou Tall

24 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, lundi, Thierno Madani Tall, Khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall, venu solliciter son appui pour la restitution de "plus 418 manuscrits" de Cheikh Oumar Foutiyou Tall (1794-1898), indique la présidence de la République sur sa page Facebook officielle.

Le khalife Thierno Madani Tall accompagné d'une forte délégation a exposé au chef de l'Etat de la démarche entreprise pour le rapatriement de ces biens culturels pillés par la France. "Les échanges ont porté, indique la présidence, sur le rapatriement de plus de 418 manuscrits de Cheikh Oumar Foutiyou Tall et sur l'organisation en 2027 d'une exposition dédiée à son oeuvre", précuise la même source.

Le sabre de El Hadji Oumar Foutiyou Tall a été officiellement rendu à la famille Tall le 17 novembre 2019 par l'ancien Premier ministre français, Edouard Philliphe en présence du chef de l'Etat de l'époque Macky Sall. La famille Tall avait à son tour confié le bien culturel au Musée des civilisations noires.

El Hadji Oumar Foutiyou Tall était un le chef guerrier et fondateur de l'empire Toucouleur. Il a mené une "guerre sainte" pour propager l'islam en Afrique de l'Ouest.

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