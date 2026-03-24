Tunisie: Kaïs Saïed examine les augmentations salariales et les pensions des retraités

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Lors d'une réunion tenue lundi après-midi au palais de Carthage, le président de la République, Kaïs Saïed, a mis l'accent sur la mise en oeuvre des augmentations salariales prévues par la loi de finances 2026 pour les années 2026, 2027 et 2028, au profit des agents des secteurs public et privé ainsi que des retraités.

Cette disposition, inscrite dans l'article 15 de la loi de finances, figurait au coeur de la réunion à laquelle ont pris part la cheffe du gouvernement Sarra Zafrani Zanzeri, la ministre des Finances Michket Slama Khaldi, le ministre de l'Économie et de la Planification Samir Abdelhafidh et le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar.

Le chef de l'État a souligné que la Tunisie fait face à de nombreux défis économiques et sociaux, appelant à les surmonter malgré un « lourd héritage » marqué, selon ses propos, par des détournements de fonds et la propagation de réseaux de corruption.

Dans ce cadre, il a insisté sur la nécessité d'appliquer effectivement les mesures relatives à la hausse des salaires et des pensions, présentées comme un levier essentiel pour améliorer le pouvoir d'achat et atténuer les pressions sociales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République a également abordé la question du chômage, affirmant que la volonté de trouver des solutions équitables demeure intacte, tout en appelant les responsables à se montrer à l'écoute des difficultés des citoyens.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.