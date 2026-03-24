Tunisie: Le Président de la République - Le pays fait face à de nombreux défis économiques et sociaux qu'il est impératif de relever malgré un lourd héritage

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé hier après-midi au Palais de Carthage une réunion de travail en présence de la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, de la ministre des Finances, Mishkat Salama Al-Khaldi, du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et du ministre des Affaires Sociales, Issam Lahmar.

Défis et lutte contre la corruption

Au début de cette réunion, selon un communiqué de la Présidence, le chef de l'État a souligné que la Tunisie est confrontée à de multiples défis économiques et sociaux. Il a affirmé qu'il est impératif de les surmonter en dépit d'un « lourd héritage » résultant de choix politiques s'apparentant à des crimes, des fonds spoliés, et des réseaux de corruption qui se sont ramifiés. Il a ajouté que les membres de ces réseaux s'imaginent à tort être au-dessus des lois et pouvoir échapper à la reddition de comptes équitable réclamée par le peuple.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président a précisé que de nombreux événements récents pointent du doigt des « poches de résistance » (contre-révolution) qui s'organisent de manière flagrante. Il a affirmé que le peuple a démasqué ces manoeuvres et déjoué leurs plans. Selon lui, ces parties passent d'une stratégie à une autre et n'hésitent pas à employer tous les moyens pour exacerber les tensions sociales.

Mesures sociales et augmentations salariales

La réunion a porté sur plusieurs axes majeurs, notamment l'application des dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour l'année 2026. Celui-ci prévoit :

Une revalorisation des traitements et des salaires dans les secteurs public et privé pour les années 2026, 2027 et 2028.

L'extension de cette revalorisation aux pensions de retraite.

Emploi et responsabilité des dirigeants

Le chef de l'État a également évoqué le sort des chômeurs de longue durée, affirmant que la volonté de trouver des solutions équitables pour eux ne faiblira pas d'un iota. Il a appelé chaque responsable à s'imprégner de la souffrance des citoyens et à s'efforcer de simplifier les procédures malgré les difficultés accumulées, soulignant que tout responsable doit se sentir investi d'une mission humaine avant tout.

En conclusion, le Président a indiqué que de nombreuses lignes de financement ont été mobilisées. Il a réitéré son engagement envers le peuple : « Nous restons fidèles à nos engagements. Une promesse n'est faite que pour être tenue. Il n'y a plus de place pour les illusions ou les chimères. L'avenir se construira non par des discours, mais par le travail dans tous les secteurs et toutes les régions. »

Il a enfin averti que tout responsable, quel que soit son rang, qui ne ressentirait pas ces souffrances ou qui se déroberait à ses responsabilités, verrait son chemin s'arrêter pour laisser place à ceux qui agissent pour dissiper les crises et les tourmentes.