Congo-Kinshasa: Le pays se prépare à lancer le deuxième recensement de son histoire après celui de 1984

24 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

La RDC s'engage pour un nouveau recensement de la population plus de 40 ans après le dernier effectué dans le pays. Les autorités ont tenu une table ronde ce lundi 23 mars à Kinshasa avec les bailleurs pour soutenir ce projet de deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Objectif : obtenir un engagement ferme de toutes les parties prenantes pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation de cette vaste opération qui est plus que jamais une nécessité. Elle est même devenue une priorité nationale pour la présidence.

Près de 210 millions de dollars de promesses sur les 192 millions de dollars nécessaires pour ce recensement en RDC. La table ronde tenue ce 23 mars a donc rempli ses objectifs, même si certains montants annoncés ne seront pas uniquement affectés aux opérations de recensement. Ils doivent aussi venir en accompagnement du processus électoral ou encore pour soutenir l'Institut nationale de la statistique.

La première étape de ce recensement pourrait être lancée dès le moins de juillet 2026 avec la cartographie. La tâche qui attend le pays est immense puisque les dernières données datent de 1984. À cette époque le pays ne comptait que 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, le chiffre est estimé à plus de 110 millions.

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Lors de cette table ronde, les différents intervenants ont bien insisté sur la nécessité absolue d'aller au bout de ce travail afin d'adapter les politiques publiques aux besoins. « Continuer à planifier sans données fiables, reviendrait à gouverner sans visibilité », a déclaré le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi.

Il y a 42 ans, lors du premier recensement, la population était estimée à 42 millions d'habitants. Mais depuis, notre pays a profondément changé. La population congolaise est estimée aujourd'hui à près de 113 millions d'habitants.

Le président congolais Félix Tshisekedi présente les enjeux du recensement

La ministre du plan Judith Suminwa Tuluka a, elle, ajouté : « L'absence de recensement limite notre capacité à répondre aux exigences de la population ».

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